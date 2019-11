Škoro: 'Otkazuju mi koncerte od kada želim biti predsjednik'

Smatram da rijetki ljudi mogu biti glazbeni umjetnici, a da političar može biti svatko. Volim svoju glazbu i ponosan sam što sam glazbenik bez obzira na to što to nekima smeta. Za ovakve stvari živim, rekao nam je Miroslav Škoro (57) nakon što je u subotu zapjevao pred 15.000 ljudi u Fraport Areni u Frankfurtu.

Stotine zastava vijorilo se na njegove pjesme ”Vrijedilo je”, ”Lijepa li si” i ”Sude mi”.

Bilo je tu suza radosnica, onih koji su ”potegnuli” od Kanade, pa čak i s Novog Zelanda, kako bi samo jednu večer u godini mogli slušati pjesme hrvatskih glazbenika.

- Ovo mi je peti, šesti put da nastupam u Frankfurtu i uvijek se osjećam jako dobro. Publika je zaista prekrasna. Predivan je to događaj i treba organizatoru čestitati što se u ovako teškim vremenima fokus stavlja na glazbu – izjavio je Škoro te dodao kako ga je politika zanimala cijeli život, no u trenutku kad je objavio da će se kandidirati za predsjedničke izbore 2019./2020. godine, situacija se ipak “malo” promijenila.

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

- Otkad sam objavio kandidaturu za predsjedničke izbore, otkazali su mi šest koncerata, zabranili mi dva i mislim da je to jako dobro utjecalo na moju karijeru - našalio se osječki glazbenik, koji smatra kako se danas nedovoljan broj ljudi bavi politikom.

- Upravo zbog toga se i dogodilo da je politika otišla u jednu devijaciju gdje nije ostale briga za javno dobro, nego samo za osobno dobro - zaključio je Škoro.

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

Uz koncert, publika je pratila i kvalifikacije Hrvatske za Europsko nogometno prvenstvo 2020. godine. Kockasti dresovi i glasno navijanje stvorili su posebnu atmosferu koja se svidjela i ljubitelju nogometa Petri Graši (43). Upravo dok je on pjevao, hrvatska nogometna reprezentacija izborila je pobjedu nad Slovačkom.

- Bilo mi je užasno lako pjevati jer smo poveli, no bilo bi mi gadno pjevati da je bila obrnuta situacija - otkrio nam je nakon nastupa Grašo. Splićanin smatra kako koncert u Fraport Areni ima pozitivan naboj jer se, kaže, priprema godinu dana i na njega dolaze vodeći ljudi iz glazbene industrije Hrvatske.

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

Posljednjih mjeseci Grašo ima užurbani tempo što se tiče koncerata, stoga nam je otkrio kako čuva energiju za nastupe.

- U ovom napornom tempu teško je zadržati bistru glavu i ego bez sporta. Jedini način na koji ja umirujem tempo je trčanje. Trčim kad god stignem, bilo na traci kod kuće ili u teretani u hotelu, čak i na dan koncerta 45 minuta trčanja razbistri mi mozak - ističe glazbenik dodajući kako to nije jedini recept za punjenje baterija.

- Tu je i crno vino. Zato ljudi trčite i pijte crno vino te ćete moći ići na turneju 25 godina. Baterije punim malo rjeđe zadnje tri, četiri godine jer je turbulentan tempo, ali smiruje me more. Imam djedov brodić, svega pet do šest metara, i uživam u tišini pa dnevno ulovim barem dva sata za ribolov - poručio je.

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

Prava fešta je nastala kad je na pozornicu stao Mladen Grdović (61) u svijetloplavom odijelu.

Zadarski glazbenik nam je otkrio kako mu je supruga Branka odabrala odjevnu kombinaciju za koncert jer on, kaže, uvijek promaši s odabirom. Grdović je otpjevao neke svoje najpoznatije hitove, a na pjesmu “Večeras je naša fešta” publika je podivljala pa su muškarci iz prvih redova počeli trgati majice i mahati zastavama.

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

- Kad izađem na pozornicu, to mora biti prava fešta, a to očekuje i publika od mene. Bio sam na brojnim turnejama i nastupima, no u Frankfurtu se osjećam doma – rekao nam je Grdović, koji se može pohvaliti suradnjama s brojnim pjevačima, poput Lidije Bačić (34) i Maje Šuput (40).

- Lidija me na početku karijere molila da snimimo pjesmu kako bih je ‘pogurao’ u karijeri. Tako je nastao duet ‘Dalmatinac i Dalmatinka’ - otkrio nam je Zadranin.

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

Suze na lice ljudima iz dijaspore “izvukao” je Mate Bulić (62) zapjevavši “Domu mom”, ali i Zlatan Stipišić Gibonni (51), koji je u čast Oliveru Dragojeviću otpjevao pjesmu “Dva put san umra”.

- Ovo je jedinstvena prilika kad sviraš pred više od 500 ljudi u velikoj sportskoj dvorani. Najvažnije mi je da mi na koncert dođu ljudi koji vole moju glazbu, a sad koliko ih dođe, nema veze. Stvarno je lijepo kad se svi okupe i bude za svih glazbe - od rocka do zavičajne glazbe - rekao nam je Gibonni.

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

U tri ujutro na bini se pojavio i Željko Bebek (73), s kojim je ovaj put ispred dijaspore zasvirao i sin Zvonimir.

- Zaista je lijepo što ova noć ima priliku okupiti ljude iz cijeloga svijeta, uživam u tome - priča nam Bebek dodajući kako on obično na feštama bolje pjeva nego što pleše.

- Nije mi bitno kakva je zabava, velika ili mala, ja sam profesionalac i uživam te mi je najbolje kad pjevam, nisam neki tip od plesa - objašnjava uz smijeh. Iako mu je čast zapjevati za dijasporu, priznaje, sam ne bi mogao otići živjeti izvan granica Hrvatske.

- Jednom sam se morao seliti izvan naših granica zbog rata. Živio sam u Sarajevu i doselio sam se u Zagreb. Mnogi moji su otišli dalje, no shvatio sam da je Zagreb lijepi grad u kojemu se može živjeti uspješno te tu sad žive i moji unuci i djeca - izjavio je glazbenik.

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

Hrvati u dijaspori plesali su i uz hitove Prljavog kazališta, klape Rišpet, Mate Bulića (62) i njegova rođaka Frane Pehara (27), Domenice Žuvele (27) i Indire Levak (46), koja se posljednja popela na pozornicu i zabavljala publiku do ranih jutarnjih sati. Indira je malo uranila s proslavom Nove godine pa je tako za koncert u Frankfurtu odabrala zlatnu haljinu prepunu šljokica.

- Uživala sam. Hvala, dragi moji. Volim vas - poručila je svojim obožavateljima na društvenim mrežama.

