Škoro za 24sata o prijateljstvu s Thompsonom: 'Teško razdoblje je iza njega, ali sad je bolje...'

U petak navečer na vodičkoj rivi nije bilo restorana ni kafića sa slobodnim stolom, a klupice i betonski zidići bili su zauzeti i sat vremena prije početka CMC festivala. Drugi izvođač te večeri je bio Miroslav Škoro.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:18 škoro sude mi | Video: 24sata/Video

- Lijepo je biti u Vodicama. Večeras nastupam kao kantautor i izvođač, a u subotu samo kao pjevač, jer ne pjevam svoje pjesme - rekao nam je prije izlaska na pozornicu. Slavonski glazbenik će tad izvesti posljednji hit 'Zlatne strune' u duetu s Barabama.

Vodice: Brojni izvođači nastupili na prvoj večeri CMC festivala | Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Priznaje da mu je izazov pjevati tuđe pjesme.

- Ja sam prvenstveno kantautor, sam sebi krojim odijelo koje nosim i vrlo rijetko pjevam tuđe pjesme. Lijepo je biti riba u svojoj bari, ali izazov je plivati i u velikom moru - smije se Škoro.

Priča nam kako pojedini glazbenici najviše uživaju kad dobiju nagradu za pjevanje. Kaže da on još nije uspio u tome, ali s večerašnjim nastupom će napraviti prvi korak prema tome.

- Kod nas se još uvijek vode rasprave o tome znam li ja uopće pjevati. (smijeh). Čovjek pjeva onako kako mu je Bog dao, a najvažnije je zapravo ima li emocije u njegovoj izvedbi. Svi bi mi voljeli imat glas kao Pavarotti, ali nažalost, jedan je Pavarotti, a mi smo svi manje više uspješni interpreti. U Hrvatskoj je bio jedan veliki pjevač, a to je Oliver Dragojević i takvog više nećemo imati - govori Škoro.

Iako Škoro stoji kao autor iza vlastitih, ali i hitova svojih kolega, priznaje nam da se od samog autorstva ne može ugodno živjeti.

- Mene pisanje veseli. Mali broj ljudi može živjeti od pisanja pjesama. To su uglavnom ljudi koji imaju ozbiljne kataloge iza sebe. Ne vjerujem da je Baby Lasagna napisao puno pjesama, ali od ove jedne jako dobro živi, no kao izvođač. Postoji prokletstvo malih slova. Uvijek je velikim slovima naslov izvođača, a malim naslov onoga tko je napisao pjesmu. Puno je uspješnih autora koji su malih slova i koji gledaju kako su oni s velikim slovima isplovljavaju s jahta, a autori nemaju ni za ručak. To je normalno u svijetu u kojem ja živim da su autori manje poznati, a izvođači više. Navikao sam na to.

U petak je Škoro izveo svoje najveće hitove. Publika je s njime pjevala otpočetka do kraja svaku pjesmu, a kao posljednju pjesmu izveo je hit 'Sude mi'.

- Napisao sam je 2002. godine. Svaki put kad čujem da je netko izvodi skačem metar u zrak od sreće, jer pjesmu ljudi stvarno vole - kaže nam.

Zagreb: Koncert Miroslava Škore i Marka Perkovića Thompsona u Domu sportova | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Zadnju strofu pjesme Škoro je dao Thompsonu da otpjeva.

- Imamo mi još jedan duet. Posljednje dvije godine više smo se dopisivali nego vidjeli uživo. Iza njega je jedno teško razdoblje i mogu samo zahvaliti Bogu što je sad bolje - kaže Škoro.