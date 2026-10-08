Skotni Vrag album 'I gosti' objavio na vinilu, možete dobiti i pjesmu sa svojim imenom

Psihodelični rock bend Skotni Vrag svoje je drugo studijsko izdanje „I gosti”, na kojem su okupili čak osam poznatih imena domaće glazbene scene, sada objavio i na vinilu. LP izdanje dostupno je po cijeni od 25 eura, a bend je za one koji žele nešto uistinu posebno pripremio ponudu u svom prepoznatljivom, pomalo pomaknutom stilu. Za 50 eura uz ploču će dobiti i pjesmu sa svojim imenom.

Nakon što su krajem prošle godine otvorili vrata i pustili goste u svoj osebujni glazbeni svijet, Skotni Vrag priču albuma „I gosti” nastavlja u analognom izdanju. Drugi studijski album virovitičkog benda, originalno objavljen 23. studenoga 2025., od sada je dostupan i na LP-u, čime osam pjesama ispunjenih psihodelijom, grooveom, progresivnim idejama, satirom i glazbenim iznenađenjima dobiva svoje fizičko izdanje.

„I gosti” već je samim naslovom otkrio njegovu glavnu ideju. Skotni Vrag u svakoj je od osam pjesama ugostio drugo ime domaće glazbene scene, pa su se u njihov neobični univerzum uključili Mile Kekin, IDEM odnosno Antun Aleksa, Vojkan Jocić, Toni Starešinić, Dubravko Lapaine, Ivan Dečak, Nenad Kovačić i Branko Požgajec.

Album otvara „Schmirkling” s Milom Kekinom, nakon čega slijedi „I tako prepuštan” s IDEM-om. Vojkan Jocić gostuje u „Prokletoj ovisnosti”, Toni Starešinić u „Pjesmi za školarce”, dok se Dubravko Lapaine pojavljuje u pjesmi „Umro sam”. Ivan Dečak pridružio se bendu u „Reklamama”, Nenad Kovačić u „Postao sam muškić”, a album zatvara „Raj u zoo” s Brankom Požgajcem. Gosti pritom nisu samo ukras na popisu suradnika – Lapaine, primjerice, donosi didgeridoo, Kovačić udaraljke, a Požgajec flautu, čime dodatno proširuju ionako teško ukrotiv zvuk Skotnog Vraga.

Spajajući indie i progresivni rock s grooveom, psihodelijom, elementima jazza i drugim utjecajima, Skotni Vrag tijekom posljednjih nekoliko godina izgradio je vlastiti glazbeni i vizualni svijet. Njegovi stanovnici nisu predstavljeni tek imenima glazbenika nego kao Kardinal Broz, Monsinjor Luigi, Pater Rodrigo i Papa Š., prepoznatljivi po crvenoj, zelenoj, crnoj i plavoj boji. Iza njih stoje Jakov Koščak, Nikola Milosavljević, Mario Petrinjak i Josip Šustić.

Upravo je snažan vizualni identitet od početka važan dio priče benda. Njihova neobična odijela i alter-ega zamišljeni su kao spoj teatra, humora i mistike, dok se iza cijelog spektakla kriju tekstovi koji kroz apsurd, satiru i provokaciju komentiraju društvene pojave. Član benda Mario Petrinjak svojedobno je njihov vizualni pristup opisao kao kombinaciju Monty Pythonovih inkvizitora i Power Rangersa, naglašavajući da se iza kostima kriju pjesme koje prvenstveno funkcioniraju kao kritika društvenih situacija.

Takav pristup posebno dolazi do izražaja upravo na albumu „I gosti”. Osam pjesama na hrvatskom jeziku spaja progresivne glazbene ideje s tekstovima koji bez problema prelaze granicu apsurda, povremeno zalaze i u vulgarno, a zatim se britkim dosjetkama i humorom vraćaju u prepoznatljivo razigrani svijet Skotnog Vraga. Singlovi „Schmirkling”, „Reklame” i „I tako prepuštan” prethodno su predstavili različita lica albuma i najavili njegov spoj psihodelije, satire i glazbene nepredvidljivosti.

Novo LP izdanje zato je logičan nastavak priče albuma, ali Skotni Vrag ni njegovu prodaju nije mogao odraditi sasvim uobičajeno. Vinil „I gosti” prodaje se po cijeni od 25 eura, dok je za 50 eura moguće dobiti puno osobniji paket – ploču i pjesmu u kojoj će se naći ime kupca. Drugim riječima, oni kojima osam gostiju na albumu nije dovoljno mogu se, barem imenom, pridružiti osebujnoj družini Skotnog Vraga i dobiti vlastitu pjesmu uz primjerak vinila.

„I gosti” naslijedio je istoimeni debitantski album „Skotni Vrag”, objavljen 2022. godine, a između dva dugosvirajuća izdanja bend je objavio i EP „Splet kola” te niz singlova. Od svojih početaka Skotni Vrag razvija spoj glazbe i scenskog identiteta u kojem podjednaku ulogu imaju instrumentalna razigranost, humor, društvena satira i vizualna ekscentričnost.

Većinu pjesama s albuma „I gosti” autorski potpisuje Jakov Koščak, dok je Nikola Milosavljević sudjelovao u pisanju glazbe i tekstova za dio materijala. Aranžmane potpisuje cijeli bend, za produkciju su zaslužni Ivan Manjkas i Jakov Koščak, mastering je radio TLLOA, dok vizualni identitet naslovnice potpisuje Marcel Vugec.

Album „I gosti” u izdanju Dostave zvuka i dalje se može poslušati na Bandcampu Skotnog Vraga i streaming servisima, a oni koji njegovu psihodeliju, goste i šarenu družinu žele preseliti i na gramofon sada to mogu učiniti u LP izdanju.