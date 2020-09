Skrivala se dvije godine pa sad pokazala transformaciju: Radila sam na sebi, skinula sam 64 kg

Hana je probleme s debljinom vodila od najmlađih dana. Ispričala je kako su je zbog izgleda u školi maltretirali te je bila u depresiji. Dvije godine je nije bilo na društvenim mrežama, a sad je pokazala koliko se promijenila

<p><strong>Hana Sokač</strong> (21) iz Križevaca prije tri godine natjecala se u showu 'Život na vagi'. Prilikom ulaska u kuću je imala 138,8 kilograma, a prije nego će napustiti show vaga je pokazala ukupno 21,1 kilogram manje, odnosno izgubila je 15,3 tjelesne mase. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: 24 pitanja s pobjednikom Života na vagi Robertom Bakovićem</strong></p><p>Hana je posljednje dvije godine izbjegavala pojavljivanje u javnosti i objavljivanje na društvenim mrežama te se posvetila sebi. Sada se javila i pokazala nevjerojatnu transformaciju.</p><p>Kaže kako nije imala namjeru javno objavljivati koliko je kilograma izgubila i kako sada izgleda, ali ju je kandidatkinja iz 'Života na vagi' <strong>Josipa Lopac </strong>(27) potaknula da podijeli svoju priču jer nekome može poslužiti kao motivacija.</p><p>- Nakon 'Života na vagi' kilogrami su se rapidno vratili kao i većini ostalih kandidata, no o tome se 'ne priča' što zbog sigurnosti, a što zbog vođenja lažnih života na Instagramu. Dvije godine me nije bilo u javnosti i svijetu društvenih mreža. U tih dvije godine radila sam na poslovnom planu, a uz to i na sebi - napisala je Hana.</p><p>Otkrila je kako je samostalno izgubila 64 kilograma. </p><p>- Može se. Sve se može. Nisam tu da se uzdižem nego da i tebi pokažem na možeš. Možeš biti što god želiš, samo ustraj! Znam, znam, ovo na kraju zvuči ful klišejasto, ali tako je - napisala je Hana te objavila fotografiju prije i poslije treniranja. </p><p>Hana je probleme s debljinom vodila od najmlađih dana. Ispričala je kako su je zbog izgleda u školi maltretirali te je bila u depresiji. </p>