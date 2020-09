Skupa moda: Karleuša šetala u stajlingu koji košta 345.000 kn

Jelena na krpicama ne štedi. Zlatna haljina koju je nosila košta 2.600 kuna, što je prava sitnica kad se usporedi s cijenama nakita i cipela koje je uskladila uz taj stajling

<p>Srpska pjevačica <strong>Jelena Karleuša</strong> (42) voli skupe 'krpice' u kojima se često pojavljuje. Nedavno je odjenula haljinu koju je dizajnirala<strong> Sofija Milošević</strong> (30), koja je ovog tjedna postala majka.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Jelena Karleuša proslavila rođendan</strong></p><p>Kratka haljina zlatne boje koju je nosila košta oko 2.600 kuna, što je zapravo sitnica kad se usporedi s cijenama nakita i obuće. </p><p>Obula je sandale brenda Saint Laurent koje koštaju 7.400 kuna, no najupečatljiviji je nakit. Nosila je Versace naušnice, čija je cijena 1.800 kuna. Uz to je uskladila Rolex sat koji košta paprenih 256.000 kuna. Čini se kako joj to nije bilo dovoljno pa je na ruku stavila još i Cartierovu narukvicu, čija je cijena 77.000 kuna. </p><p>Jelena na novcu ne štedi. Nedavno je priredila kćerima Niki i Atini veliku rođendansku proslavu. Zabava je bila na otvorenom, u dvorištu njihove obiteljske kuće. Karleuša je unajmila akrobate kako bi zabavljali goste na rođendanu.</p><p>Prije toga vozila se privatnim zrakoplovom i izazvala lavinu komentara zbog opisa koji je napisala na Instagramu.</p><p>- Fokusirajte se na pozitivne stvari i budite zahvalni na malim stvarima - napisala je Jelena dok sjedi u privatnom zrakoplovu, sa skupim satom na ruci dok pored nje na podu 'leži' skupocjena torba.</p>