Ljubavnu priču pjevačice Shakire i nogometaša Gerarda Piquea vjerojatno zna većina njihovih fanova. Upoznali su se 2010. u Madridu na snimanju himne Svjetskog nogometnog prvenstva koje se te godine odvijalo u Africi.

POGLEDAJTE VIDEO: J.Lo i Shakira nastupale na SuperBowlu

Kolumbijsku pjevačicu je tada na setu očarao mlađahni španjolski igrač, a druženje su nastavili i u Africi, kada je, kako priča Gerard, došao do finala samo da je ponovno vidi (op.a. Shakira je u finalu pjevala himnu 'Waka Waka').

Ostalo znamo; Pique je došao do finala, Španjolska je dobila Nizozemsku 1-0, a pjevačica i nogometaš zajedno već više od desetljeća i imaju dvoje djece; sinove Milana (8) i Saschu (6).

Zašto vam sve ovo govorimo baš danas? Zato što je 2. veljače, dan kada Shakira i Pique slave svoj rođendan. Da, rođeni su na isti dan, samo što je između njih točno deset godina razlike. Vatrena pjevačica tako je danas napunila 44., a branič Blaugrane 34. godine.

Kolumbijki su mnogi govorili kako je prevelika razlika između njih i kako to neće funkcionirati jer joj je partner još uvijek 'dječak', ali nije ih slušala. Nagovarali su ih i na brak, oni još nisu ozakonili svoju vezu, a gle čuda, i dalje im dobro ide. Pjevačica je jednom prilikom objasnila zašto se nije udala.

- Iskreno, brak me plaši. Ne želim da me vidi kao svoju ženu, već više kao svoju djevojku, ljubavnicu. To je poput tog zabranjenog voća, radije ga držim na prstima i da misli kako je sve moguće ovisno o njegovom ponašanju - ispričala je.

Neko vrijeme se šuškalo kako im je odnos u krizi i to navodno zato što je Pique bio ovisan o kockanju, ali sada je, čini se, sve to iza njih.