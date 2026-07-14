Slavna glumica bivšoj je supruzi morala isplatiti milijun dolara, a imala je zanimljivu reakciju

Američka glumica, komičarka i pjevačica Jane Lynch danas slavi 66. rođendan. Poznata po svom jedinstvenom humoru i sposobnosti da utjelovi snažne i ekscentrične likove, Lynch je tijekom desetljeća duge karijere izgradila status ikone, osvojivši srca publike i kritike. Njezin put, međutim, nije bio samo profesionalni uspjeh; obilježili su ga i turbulentan privatni život, ljubavne priče s neočekivanim preokretima te odluke koje su dokazale da je i izvan ekrana jednako nekonvencionalna kao i likovi koje glumi.

Rođena 14. srpnja 1960. u Illinoisu, Lynch je svoj zanat brusila petnaest godina u Chicagu, radeći s prestižnom kazališnom kućom Steppenwolf i legendarnom komičarskom trupom The Second City. Upravo ju je tamo otkrio redatelj Christopher Guest, prepoznavši njezin izniman talent za improvizaciju. Angažirao ju je u svojim kultnim mockumentarcima "Best in Show", "A Mighty Wind" i "For Your Consideration", koji su joj otvorili vrata Hollywooda. Iako je imala zapažene sporedne uloge u hitovima poput "The 40-Year-Old Virgin" i seriji "Dva i pol muškarca", uloga koja ju je katapultirala u zvjezdane visine bila je ona Sue Sylvester u glazbenoj seriji "Glee".

Kao cinična, nemilosrdna i urnebesno duhovita trenerica navijačica, Lynch je postala kulturni fenomen. Njezin lik, s vječnom trenirkom i megafonom u ruci, postao je simbol serije, a njezine oštre replike citirale su se diljem svijeta. Za tu je izvedbu osvojila najprestižnije televizijske nagrade, uključujući Emmy i Zlatni globus, potvrdivši svoj status jedne od najboljih komičarki svoje generacije.

Ljubavna priča iz dva dijela

Dok je na ekranu često glumila likove koji teško pronalaze sreću, njezin privatni život nudi priču dostojnu romantične komedije, iako s vrlo pragmatičnim zapletom. Godine 2021. Lynch se vjenčala sa svojom dugogodišnjom partnericom Jennifer Cheyne, no povod je bio daleko od klasične romantike. Potaknula ih je, ni manje ni više, nego cijena zdravstvenog osiguranja u Americi.

​- Rekla sam joj: 'Hajde da se jednostavno vjenčamo'. Kleknula sam na jedno koljeno dok sam to govorila, gledajući cijene osiguranja koje smo morale platiti - našalila se glumica 2022. godine u emisiji "Live with Kelly and Ryan".

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Iako je motivacija bila praktična, ceremonija je bila iznimno emotivna. Vjenčao ih je Jenniferin sin Harry, koji se za tu prigodu zaredio kao svećenik u Univerzalnoj crkvi života. Intimni obred održan je samo za njih troje u dvorištu ispred sudnice.

​- Bilo je predivno. Pustila sam suzu. Malo sam se iznenadila - priznala je Lynch, potvrđujući da i najpraktičnije odluke mogu probuditi duboke osjećaje.

Ono što ovu priču čini još zanimljivijom jest činjenica da je ovo bio njihov drugi pokušaj. Jane i Jennifer bile su u vezi početkom 2000-ih, no tada im, kako je glumica rekla, "nije bilo vrijeme". Razišle su se, da bi se ponovno spojile desetljeće kasnije.

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​- Ponovno smo se povezale i tako lako i s ljubavlju vratile jedna drugoj. Sada smo potpuno drugačije osobe, nemamo iste nesigurnosti kao prije. Živimo vrlo mirno - objasnila je Lynch u intervjuu za Parade. Danas žive u Montecitu u Kaliforniji, u susjedstvu princa Harryja i Meghan Markle, te zajedno udomljavaju i brinu o starijim psima, pružajući im dom u posljednjim godinama života.

Razvod od 1,2 milijuna dolara i nevjerojatna reakcija

Prije nego što je ponovno pronašla sreću s Jennifer, Lynch je bila u braku s kliničkom psihologinjom Larom Embry. Vjenčale su se 2010., no brak je potrajao samo tri godine. Razvod koji je uslijedio bio je kompliciran i medijski eksponiran, a završio je nagodbom prema kojoj je Lynch bivšoj supruzi morala isplatiti 1,2 milijuna dolara te polovicu tantijema od serija, uključujući "Glee", koje je snimala tijekom njihova braka.

Dok bi mnogi takav ishod smatrali gorkim porazom, Lynch je reagirala s nevjerojatnom dozom zrelosti i razumijevanja. Njezina izjava o nagodbi ostala je zapamćena kao primjer dostojanstva.

​- Kalifornija je država u kojoj se sve dijeli popola, kao što bi i trebalo biti. To je samo novac - zaključila je, dodavši da je razlaz bio prijateljski i da je i dalje vrlo bliska s Larinom kćeri Haden, koju smatra svojom.

*uz korištenje AI-ja