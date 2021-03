Prije nego što je postala holivudska zvijezda, Hedy Lamarr našla se u zarobljeništvu u "zlatnom zatvoru". Kao tinejdžer, mlada glumica udala se za Fritza Mandla, trgovca oružjem koji ju je držao godinama u kućnom pritvoru. Glumica je postala toliko očajna da je smislila ludi plan za bijeg od posesivnog muža. Kad se pojavila prozvali su ju 'najljepšom ženom na svijetu'. No osim što je bila ljepotica, holivudska glumica Hedy Lamarr je bila nevjerojatno inteligentna.

POGLEDAJTE VIDEO: Tko od slavnih koristi društvene mreže kako bi pronašli ljubav?

Zapravo, tek pred njezinu smrt u siječnju 2000. godine, dobila je priznanje za svoj pionirski izum na kojem će desetljećima kasnije funkcionirati Wi-Fi i Bluetooth. Hedy Lamarr, pravim imenom Hedwig Eva Maria Kiesler; rođena je 9. studenog 1914. godine u Beču. Bila je jedino dijete mađarske Židovke Gertrude i Austrijanca Emila Kaislera, a roditelji su joj bili visokoobrazovani i dobrostojeći. Majka je bila pijanistica, a otac direktor banke. Kao djevojčica se počela zanimati za kazalište, a s 12 je osvojila titulu najljepše djevojčice u Beču.

Godine 1933. austrijska glumica stekla je internacionalnu slavu po glavnoj ulozi u filmu 'Ecstasy' , koji je u to vrijeme bio proglašen previše provokativnim i erotičnim. A kad je zaigrala u predstavi 'Sissy' o austrijskoj carici, zamijetio ju je trgovac oružjem Fritz Mandl. Udala se za njega iste godine i u početku je sve izgledalo kao bajka. No ubrzo je shvatila da je njezin suprug, inače poznati bečki playboy, vrlo ljubomoran.

Počeo joj je određivati što da radi, u kojim filmovima i predstavama smije glumiti, i gotovo nevjerojatno – otkupio je sve kopije filma 'Ecstasy' jer nije mogao podnijeti da drugi gledaju golišavo tijelo njegove supruge. No slijedilo je najgore. Pretvorio je svoju lijepu suprugu u zatočenicu.

Hedy nije smjela napustiti kuću osim u pratnji njihovog sluge. Mandl je prisluškivao sve njezine telefonske razgovore, kontrolirao svaki njezin korak i držao ju pod ključem. Hedy je bila zarobljena u vlastitom domu, ali je naposljetku počela planirati bijeg. Kad god je bilo moguće, ukrala bi neki komad nakita i molila prijatelje da to prodaju, te je tako kriomice pripremala novac za bijeg.

U međuvremenu, Lamarr je pred drugima skrivala svoj privatni život i kao supruga bogataša odlazila bi s njim na večere i tamo zabavljala bogate dužnosnike iz cijelog svijeta. Kao trgovac oružjem dolazio je u kontakt s doista mračnim tipovima.

Pored ostalog, kad je Hitler došao na vlast, Mandl je odmah počeo poslovati s Trećim Reichom, a kućni prijatelj im je bio i Benito Mussolini. Naravno, dok je njezin suprug sklapao ugovore s vragom, Hedy je pažljivo prisluškivala njihove razgovore, pa je saznala sve o raketama, frekvencijama i o tome kako bi izgledalo savršeno oružje.

Jednom prilikom Hedy je pokušala razgovarati s jednim od muževih gostiju i zamolila ga za pomoć, no taj prvi pokušaj bijega završio je katastrofalno. Kad je počela pakirati torbe, njezin suprug je uletio u njezinu spavaću sobu i pustio joj na Victroli – prvom modelu magnetofona – snimku razgovora. Mandl je zapravo ozvučio blagovaonicu.

Tako je Hedy živjela još iduće četiri godine u potpunom strahu, ali nije odustala od ideje bijega. Kad je 1937. otišao na put, Hedy je uspavala tabletama jednu od sluškinja i preodjenula se u njezinu uniformu.

Izvukla se iz vile i uputila u Pariz. Odmah je dobila dojavu od jednog od slugu, da joj je suprug za petama i da ju slijedi. Stoga nije dugo ostala u Francuskoj, nego se uputila u London. Nakon nekog vremena Mandl je shvatio da je najbolje da se razvedu.

U Londonu Hedy je upoznala predsjednika MGM-a Louisa B. Mayera koji se baš pripremao za povratak u Ameriku. No, odmah joj je rekao da nema načina da tamo uspije kao glumica. Ipak ponudio joj je šestomjesečni ugovor s plaćom od 125 dolara tjedno. Hedy je to hladno odbila. Znala je da vrijedi više, pa su im se putevi razišli, a Hedy je ubrzo shvatila da je to bila njezina velika greška. Nije više bilo prilike da se vrati na razgovor s njim jer je bio na odlasku, a nije mogla ni kupiti kartu za brod jer su sva mjesta bila rasprodana.

Pomogao joj je prijatelj koji je slao u Ameriku 14-godišnju violinisticu pa je predložio Hedy da glumi njezinu dadilju. Svoju novu ulogu odigrala je bez greške i na brodu se opet dokopala Mayera. Kad je vidio što je učinila, bio je zapanjen njezinom hrabrošću, a primijetio je da se svi muškarci okreću za njom. Ovaj put umjesto 125 ponudio joj je 550 dolara tjedno i potpisali su ugovor.

S druge strane oceana počeo je i njezin novi život. Dvije godine po dolasku udala se za Genea Markeya, američkog producenta i scenaristu, koji je ujedno bio i visokorangirani mornarički oficir. Kad je počeo rat, Lamarr je silno htjela pomoći Americi svojim znanjima koja je sakupljala tijekom druženja s poslovnim prijateljima bivšeg muža. Stoga se sjetila da bi idealno oružje bio radiodifuzni torpedo, projektil koji bi se mogao kontrolirati putem bežične komunikacije.

Međutim, postojao je jedan problem – Hedy je morala izmisliti način da neprijatelj ometa signal torpeda. Uz pomoć avangardnog skladatelja Georgea Antheuila razvili su uređaj za izmjenu frekvencija što je značilo da nacisti neće moći presresti signal. U osnovi, sastojao se od odašiljača i prijemnika koji su nasumično i istovremeno odašiljali i primali signale na različitim radiofrekvencijama.

Naravno, vojska je godinama ignorirala Hedynu ideju, ali naposljetku su se ponovno sjetili njezinog patenta u 21.stoljeću. Lamarr nije od svojeg izuma zaradila ni centa jer je rok za patent istekao nakon 60 godina, ali je glumica ipak dobila nagradu Electronic Frontier Foundation Pioneer Award neposredno prije smrti.

Nakon braka s Markeyem koji je trajao tek dvije godine, udala se za britanskog glumca Johna Lodera ali je i s njim bila u braku samo četiri godine – do 1947. Nakon njega udala se 1951. za Teddyja Stauffera , glazbenika, vlasnika noćnog kluba i restorana, ali su bili u braku tek godinu dana.

Dvije godine kasnije bila je još jednom u braku s Howardom Leejem, ali i taj je brak potrajao do 1960. Posljednji put prsten je na ruku stavila sa suprugom Lewisom J. Boiesom 1963. da bi se rastali 1965. i od tad do smrti više nije tražila muževe. Ukupno je imala troje djece.