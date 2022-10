Slavna oskarovka u 49. godini očekuje blizance: 'Ovo je čudo'

Glumica i dvostruka dobitnica Oscara, Hilary Swank (48) i njezin suprug Philip Schneider čekaju blizance.

- Ima nešto što sam jako dugo čekala i to je moja iduća novost - bit ću mama. Dolazi dvoje djece, ne mogu vjerovati - rekla je Hilary u emisiji Good Morning America.

Slavna glumica otkrila je i kako se osjeća te da joj odjeća više ne pristaje.

- Trenutno se osjećam odlično, no odjeća mi je počela biti tijesna. Morala sam odrezati traperice neki dan na snimanju filma. A onda sam morala i odjenuti jaknu koja nije imala veze s filmom, pa su mi rekli da ju moram promijeniti, a ja sam rekla da neću to napraviti, već da ću nositi jaknu koju sam odabrala. Prihvatili su to jer sam producentica, ali i komentirali da će biti čudno - našalila se glumica pa dodala:

- Ovo je veliki blagoslov, apsolutno čudo. Nevjerojatno je.

Prisjetimo se, slavna glumica i poduzetnik su u braku od 2018. godine, a prije nego što su izrekli sudbonosno 'da' bili su u vezi dvije godine.

- Bio je to san snova, udati se za čovjeka mojih snova pored svih ljudi koji nas vole. Bilo je to ostvarenje sna - ispričala je glumica svojedobno o njihovoj svadbi.

Hilary i Philip su se vjenčali u nacionalnom parku Redwood u Kaliforniji.

- Bilo je bezvremenski. Nema drugog načina za opisati to. Toliko sam zahvalna i sretna što sam se udala za čovjeka svojih snova - rekla je Hilary ranije.

