Slavne osobe vjeruju u teoriju zavjere 5G mreže: 'Ovce ste'

U vrijeme pandemije teorije zavjera očekivano bujaju, a na neke od njih nisu imuni ni celebrityji. Vjerojatno najaktualnija je ona o povezanosti širenja korona virusa i 5G mreže. Iako su znanstvenici potvrdili da takvo što nikako nije povezano, odašiljači diljem svijeta stradavaju, a ova teza širi se rapidno društvenim mrežama.

Teško da će takve dezinformacije ubrzo nestati kada ih šire i na njih 'upozoravaju' čak i oni s milijunskim sljedbeništvom na društvenim mrežama. Reper Wiz Khalifa (32) na svom se Twitter profilu zapitao što je zaslužno za globalnu karantenu te je odmah privukao pažnju javnosti.

Corona? 5g? Or both? — Wiz Khalifa (@wizkhalifa) April 3, 2020

- Korona? 5G? Ili oboje? - sumnjičav je slavni reper.

Proslavljeni holivudski glumac Woody Harrelson (58) također se priklonio trendu i podijelio na Instagramu fake news video Kineza koji nakon pandemije skidaju 5G antene. Radilo se ustvari o staroj snimci za vrijeme prosvjeda pa je Harrelson nakon što mu je ukazano na to svoju objavu uklonio.

meanwhile, woody harrelson shares a video of hk protesters tearing down a smart lamppost but says it’s chinese ppl tearing down a 5G antenna 🤨 https://t.co/0GEh19NE5c pic.twitter.com/sV2UfkYys5 — isabella steger (@stegersaurus) April 2, 2020

Glazbenica M.I.A. (44) buni se već neko vrijeme protiv cijepljenja, a u cijeloj ovoj situacija vidi priliku da nas se čipira.

If I have to choose the vaccine or chip I'm gonna choose death - YALA — M.I.A (@MIAuniverse) March 25, 2020

Pjevačica Keri Hilson (37) također misli kako 5G infrastruktura širi zloglasni virus, a ovoj družini priključio se i glumac John Cusack (53), a one koji se s njim u komentarima nisu složili nazvao je 'ovcama'.

John Cusack Tweets And Deletes Coronavirus Conspiracy Theory About The Dangers Of 5G Networks (via @Fox411) https://t.co/bqunGbtoDd — TMZ (@TMZ) April 9, 2020

- Dokazat će se da je 5G jako, jako štetan za ljudsko zdravlje - zaključio je.