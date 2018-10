Slavni gitarist živi u Zagrebu: 'Fale mi tulumi s Jaggerom'

Mick je super, jednostavan i inteligentan tip. Ima smisla za humor, sjajan je domaćin, a njegovi su tulumi najbolji, rekao je o druženju s Mickom Jaggerom Yogi Lonich, ponajbolji svjetski gitarist hrvatskih korijena.

Rođen je i odrastao u San Joseu, Kalifornija. Starija sestra Plavka je pjevala, a njezina muzikalnost natjerala je Yogija da primi gitaru u ruke. Golobradi mladić nevješto je prebirao po žicama i sanjao velike svjetske pozornice i nastupe s najvećima...

Partijao sa slavnima

- Tata je malo svirao, a mama je inzistirala da imam satove učenja gitare. No najviše je ipak utjecala sestra, ona je ‘odgovorna’ za moju karijeru - kaže Lonich. Bio je član predgrupa Rolling Stonesima, AC/DC-ju, Aerosmithu... Priznaje da su ta druženja bila vrlo zanimljiva.

- Oni su svjetske zvijezde i to je prije svega bila čast. S Jaggerom sam se najviše družio, svirali smo na tulumima, ali nikad nismo razgovarali o poslu. S AC/DC-jem sam bio na turneji mjesec dana, no nismo nikad zajedno svirali. To mi je jako žao jer mi je njihov gitarist Angus Young jedan od idola. Inače su vrlo jednostavni - rekao je gitarist i dodao kako još čuva Youngovu praznu kutiju cigareta i njegovu trzalicu.

Prvi nastup imao je s 15 godina. Da je suditi po njemu, priča, davno bi gitaru objesio o klin i primio se drugog posla. Iako je tad nastupao na lokalnim sajmovima, bilo je to previše, ili premalo, ovisi s koje strane gledate, i za tu “probranu” publiku.

- Svirali smo obrade, najviše Stonesa i Duran Durana. No to stvarno nije bilo nešto. Nismo imali basista, a bubnjar je bio klinac koji je jedva držao palice. Tek na fakultetu sam spoznao kakvi smo tad bili. No dobro, bili smo klinci - rekao je Yogi. Studirao je jazz i klasičnu gitaru, a nakon studija je dobio ugovor s diskografskom kućom i ozbiljnije se počeo baviti glazbom.

Na turneji upoznao suprugu

- Probio sam led nakon suradnje s američkom kantautoricom Meredith Brooks. Onda je krenulo - priča Yogi.

Majka mu je bila kućanica, a otac, koji je podrijetlom iz Kukljice na otoku Ugljanu, radio je kao električar za američku vojsku i vladu.

- Kao dijete sam u Hrvatskoj bio tri, četiri puta. No oduševila me - rekao je gitarist. Vratio se ipak korijenima, a tomu je “kumovala” karijera. Bio je na turneji s pokojnim Chrisom Cornellom po SAD-u kad je upoznao Lanu. U početku se nisu imali prilike puno družiti, no mjesec dana su se dopisivali.

- Nakon toga smo napokon izašli na večeru. Moram priznati da nas je zbližila i ta hrvatska crta - kaže Lonich.

Nesigurna Amerika

Preselili su se u Hrvatsku i danas žive u Zagrebu. I prije su razmišljali o tome, a presudno je bilo kad im se rodila kći Anika. Živjeli su u Los Angelesu, a Anika je išla u privatnu školu.

- Tamo je zaista teško odgajati dijete. Ne bih je pustio da sama ide u školu, nesigurno je susjedstvo. Naravno da ima i pozitivnih stvari, blizu su ocean, plaže, cijelu godinu je lijepo vrijeme, ima sjajnih restorana i puno događanja sa sjajnim glazbenicima - opisao je Lonich. U Lijepoj Našoj surađuje i s Edom Maajkom.

- Tek od njega se osjećam da sam dio benda u punom smislu, to dosad nisam imao. A volim nastupati i s Tinom Kresnik (bivšom pjevačicom Parnog valjka) - kaže.

Voli slušati Gorana Baru, Hladno pivo..

Edo Maajka mi je malo prebrz i ne razumijem sve što mi priča, smijući se govori Lonich i dodaje kako mu onda prevode. Bubnjar Mirsad Dalipi ga je preporučio Edi Maajki i tako je počela njihova suradnja. Obožava, kaže, stari jugoslavenski rock osamdesetih.

Imao je tremu kad je počeo upoznavati slavne

Chris Cornell je bio genij. Bio sam njegov fan puno prije nego što smo počeli surađivati. Nastup s njim mi je najdraži (na slici u zagrljaju s njim). Zauvijek će pamtiti i Jimmyja Pagea iz Led Zeppelina, družio se sa ZZ Topom, Aerosmithom, Shakirom... i priznao kako je nekad bio sramežljiv pri upoznavanju sa zvijezdama.

