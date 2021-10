Poznati komičar Dave Chappelle (48) oštro je kritiziran zbog kontroverznih šala o transrodnim osobama u novom Netflixovom specijalu 'The Closer', prenosi People.

Chappelleu je ovo već šesti specijal koji je radio s Netflixom, a riječ je o snimci njegovog stand-up nastupa dugoj sat vremena. U specijalu je tvrdio kako nema ništa protiv transrodnih osoba prije nego je krenuo govoriti o njima, navodi The Daily Beast.

- Rod je činjenica. Svaka osoba u ovoj prostoriji i svaka osoba na Zemlji morala je proći između nogu žene da bi bila rođena. To je činjenica - započeo je Chappelle.

- Sad, ne kažem da transrodne žene nisu žene, samo kažem kako njihove vagine... shvaćate što mislim? Ne kažem da to nisu vagine. Imaju okus po vagini, ali to nije to, je li tako? - rekao je.

Dočarao je to s usporedbom s veganskim "mesnim" proizvodima Beyond Meat i Impossible Burgerom kad je izjavio 'to nije krv, to je sok od cikle'.

Njegova izjava izazvala je burnu reakciju na društvenim medijima.

- Kao transrodna žena, uglavnom sam branila Davea Chappella jer sam mislila da je urnebesan, a šale o trans ženama nikad nisam shvatila kao namjerno pakosnima. 'The Closer' je promijenio moj stav o tome. Taj specijal je djelovao toliko lijeno i neiskreno, stvarno sam razočarana - napisala je na Twitteru transrodna glumica i redateljica Taylor Ashbrook.

Dodala je da se slaže da su ljudi često preosjetljivi, ali da mu to 'ne daje pravo da se ponaša kao š**ak prema cijeloj grupi ljudi'. Njenim komentarima pridružila se i spisateljica Kathryn VanArendonk.

- Prva stvar koju sam danas učinila je pogledala specijal Davea Chappellea i od tada ne mogu otresti svoju iznerviranost. Sve drugo na stranu, vjerujem da čak i Chappellovi najodaniji fanovi žele čuti materijal vezan uz nešto što nije njegova opsesija trans tijelima - zaključila je.

Niti Netflix niti Chappelle nisu komentirali išta vezano uz specijal i komičareve komentare o transrodnim osobama.