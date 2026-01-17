Obavijesti

NIJE MU BILO LAKO

Slavni komičar radio je kao domar da bi zaradio, a govorili su i da je kriv za smrt djevojke

Piše Đurđica Sarjanović,
Čitanje članka: 2 min
Slavni komičar radio je kao domar da bi zaradio, a govorili su i da je kriv za smrt djevojke
Poznat po svojim upečatljivim ulogama, Jim Carrey je i dalje na glasu kao jedan od najvećih komičara posljednjih desetljeća filma. Danas slavi 64. rođendan.

Jim Carrey rođen je kao James Eugene Carrey 17. siječnja 1962. godine u Kanadi. Kao dječak se glupirao pred ogledalom te je zaključio da sjajno imitira. Bio je i veliki obožavatelj Monthyja Pythona te ne nerijetko pisao glumačkoj ekipi emisija koje je obožavao. Proboj na scenu imao je s tek 15 godina, kada je nastupao kao stand-up komičar u jednom klubu u Torontu. 

Kada je odlučio ganjati karijeru komičara, shvatio je da će trebati raditi druge poslove kako bi preživio. Sve do 1979. godine radio je kao domar, a onda je počeo otvarati nastupe većih imena kao što su bili Buddy Hackett i Rodney Dangerfield. Samo nekoliko godina kasnije uputio se prema Los Angelesu te je glumio u filmu "Introducing...Janet". Nije mu trebalo dugo da se dokaže kao vrhunski komičar te je ubrzo počeo dobivati uloge u serijama.

"Ace Ventura: Pet Detective" njegov je prvi svjetski hit, a slavni "detektiv" osigurao mu je godine i godine uspjeha. Carrey je u filmu ostavio snažan dojam na publiku diljem svijeta i već onda su ga svi poznavali po grimasama i upečatljivom stilu koji ga je pozicionirao u sam vrh Hollywooda. Veliki uspjeh nastavio se filmovima kao što su "Maska", "Glup i gluplji" i ostali.

Jim Carrey je napravio zaokret u karijeri ulogama Trumana Burbanka u filmu "The Truman Show" te Andyja Kaufmana u "Man on the Moon", za koje je dobio Zlatne globuse. Iako Oscara nije dobio, postao je jedan od najplaćenijih glumaca u Hollywoodu sa zaradom od oko 20 milijuna dolara po filmu. 

Na prijelazu milenija odigrao je glavnu ulogu u filmu "Ja, ja i Irena", a pojavio se i kao Grinch u kultnom klasiku. Publiku je iznenadio i ulogom u filmu "Vječni sjaj nepobjedivog uma", u kojem je glavnu ženu ulogu imala Kate Winslet. Prije nekoliko godina, točnije 2018., otvorio je vrata malih ekrana serijom "Kidding" koja se emitirala na Showtimeu. Još prije tog angažmana, Carrey je radio kao izvršni producent serije "I'm Dying Up Here". Prije četiri godine objavio je da ide u mirovinu.

Jim Carrey je priznao da se godinama borio s depresijom. Dugo je godine uzimao lijekove, a kasnije je rekao da se kloni kave, alkohola i droga te da se osjeća dobro. 

Slavni glumac nekoliko je puta bio u braku. Prvi put je pred oltar stao 1987. s bivšom glumicom Melissom Wormer. Iste godine u rujnu par je dobio kćer Jane Erin Carrey. Od supruge se razveo 1995., a godinu kasnije ponovno se vjenčao i to s kolegicom iz filma "Glup i gluplji", Lauren Holly. Zajedno su bili manje od godine dana. 

Zaručen je bio s kolegicom iz filma "Ja, ja i Irena", Renee Zellweger, a ljubio je i January Jones. S manekenkom i glumicom Jenny McCharty hodao je nekoliko godina, a nakon prekida su oboje istaknuli da su ostali u dobrim odnosima. 

Godine 2012. glumac je upoznao Cathrionu White, vizažisticu iz Irske. Zajedno su bili sve do njezine iznenadne smrti 2015. godine. Preminula je od posljedica predoziranja drogom, a njezin bivši suprug Mark Burton podigao je tužbu protiv glumca zbog njezine smrti, koja je kasnije odbačena. 

