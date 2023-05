Slavni Kuhar 24 Kitchen kanala Rudolph van Veen predstavit će svoje recepte u Varaždinu...

Nagrađivani nizozemski kuhar Rudolph van Veen (56) 11. svibnja dolazi u Hrvatsku, točnije u Varaždin gdje će kuhati svoja poznata jela.

Rudolf je već bio u Hrvatskoj i to prije devet godina, a svoje kulinarsko umijeće tada je pokazao u kulinarskom showu u Oxbo Urban Bar & Grillu u Zagrebu.

Nizozemski kuhar tada je probao zagorske štrukle koje su ga oduševile.

- Jedna od mojih ljubavi su zasigurno kolači te me po tome ljudi najviše prepoznaju, upravo zahvaljujući emisiji Rudolphova pekarnica na 24Kitchen TV-u, no istovremeno veliki sam ljubitelj slanih jela. Uvijek me veseli doći u novu zemlju te istražiti okuse i mirise tradicionalnih jela, stoga moram priznati kako su me zagorski štrukli koje sam probao uistinu oborili s nogu - rekao je tada.

Inače, Rudolph je kulinarsku školu završio 1985. godine, a kasnije se specijalizirao za slastičarske proizvode te nosi titule 'Certified Masterchef' i 'Certified Master Pâtissier', to jest titule certificiranog majstora kuhara i slastičara.

