Slavni Nick Cave humanitarnoj knjižnici donirao više od 2000 knjiga iz svoje osobne kolekcije

Slavni australski glazbenik Nick Cave (66) donirao je više od 2000 knjiga iz svoje osobne kolekcije humanitarnoj knjižari Oxfam u Hoveu, blizu Brightona, gdje je godinama živio sa svojom obitelji. Obožavatelji su pohrlili u knjižaru na Blatchington Roadu čim su doznali da mogu uzeti dio kolekcije jednog od najkarizmatičnijih rock autora današnjice. Knjige su prethodno bile dio umjetničke instalacije koja je obišla Dansku i Kanadu.

Nick Cave održao je koncert u Areni Zagreb | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL (arhivska fotografija)

- Radi se o nevjerojatno zanimljivoj donaciji. Knjige su iz raznih područja - filozofija, umjetnost, religija, stari romani... Mnoge su starije i očito mu je bilo stalo do njih - rekao je jedan od djelatnika knjižare za The Argus.

Među doniranim djelima nalaze se knjige autora poput Salmana Rushdieja i Iana McEwana, kao i prvo izdanje romana Man in White, koji je napisao ni manje ni više nego Johnny Cash. No prava blaga skrivala su se među stranicama - karta za let u Amsterdam, prazna kutija cigareta i omotnica s natpisom „Lukeov zub”, napisana rukom samog Cavea.

ARHIVA - Zagreb: Nick Cave And The Bad Seeds održali koncert na VipINmusic festivalu, 2008. | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Cave se s obitelji preselio u Brighton početkom 2000-ih, no nakon tragične smrti sina Arthura 2015. godine koji je pao s litice u Ovingdean Gapu odlučio je napustiti grad. Kuću je prodao za 2,9 milijuna funti.

- Brighton je jednostavno postao pretužan... No, na kraju smo se vratili, jer smo shvatili da, gdje god da odemo, tugu nosimo sa sobom - rekao je tada glazbenik.

Foto: POOL/REUTERS (ilustrativna fotografija)

Nedavno je u svom newsletteru 'The Red Right Hand Files' obilježio desetu godišnjicu Arthurove smrti:

- Bol ostaje, ali se s vremenom mijenja. Tuga s godinama cvjeta - manje kao osobna uvreda, manje kao kozmička izdaja, a više kao poetska dimenzija postojanja. Učimo se prepustiti joj - napisao je Cave.