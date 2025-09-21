Obavijesti

SVESTRANI PJEVAČ

Slavni pjevač Harry Styles istrčao Berlinski maraton: Oborio je osobni rekord

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: JPA/AFF-USA.com/PRESS ASSOCIATIO

Trostruki dobitnik Grammyja Harry Styles obožava sport i trčanje, pa je tako vikend proveo u Berlinu gdje se održao maraton. Pjevač je bio jedan od 80 tisuća trkača na stazi

Pjevač Harry Styles (31) u nedjelju je trčao Berlinski maraton 2025., a utrku dugu 42,2 kilometra završio je za 2 sata i 59 minuta. Ova je utrka uslijedila nakon njegovog sudjelovanja na Tokijskom maratonu 2025. u ožujku, piše People.com.

U nedjelju, 21. rujna, trostruki dobitnik Grammyja trčao je Berlinski maraton i završio utrku od 26,2 milje za 2:59:13, bilježeći prosječni tempo od 6:50 po milji, odnosno po 1,61 kilometru, što je njegov osobni rekord.

Stylesovi su podjeli bili ujednačeni, jer je prvu polovicu maratona istrčao za 1:29:08, a zatim završio drugu polovicu za 1:30:06. Bio je jedan od 80.000 trkača.

Styles je na utrci nosio raznobojnu svijetlu odjeću, uključujući plavi top, crne kratke hlače i živopisne ružičaste tenisice. Berlinska utrka poznata je kao jedna od najravnijih staza koja pruža najbrže korake, s osam muških i pet ženskih svjetskih rekorda u maratonu koji su tamo postavljeni.

