Slavni rockeri opet u Hrvatskoj: Svirat će na zagrebačkoj Šalati

Queens Of The Stone Age, jedan od najvećih i najutjecajnijih rock bendova posljednjih desetljeća dolazi na zagrebački stadion Šalata u utorak, 23. srpnja 2024. u sklopu velike svjetske turneje koja prati aktualan album 'In Times New Roman…'.

Nastali 1996. na ostacima kultnih stonera Kyuss, Queens Of The Stone Age su u sljedećih 27 godina s pravom postali jedan od najvažnijih rock bendova na svijetu.

Ono što je krenulo od svirki u pustinji uskoro se razvilo u grupu bez koje su najveće arene i festivali svijeta postali nezamislivi. Na čelu benda stoji veliki Josh Homme, dok se ostatak zakucao 2013. i čine ga Troy Van Leeuwen, Michael Shuman, Dean Fertita i Jon Theodore. Ipak, kroz povijest među članovima bili su primjerice i Dave Grohl, Mark Lanegan i Nick Oliveri.

Svoj diskografski put QOTSA su počeli zapaženim debijem 1998., nakon kojeg ih je potpisao major Interscope i tu kreće njihovo osvajanje svijeta. Na sljedeća četiri albuma – remek-djela "Rated R", „Songs For The Deaf“, „Lullabies To Paralyze“i „Era Vulgaris“ i u samo sedam godina grupa isporučila više rock hitova nego neki bendovi u cijeloj karijeri, a većina im je i danas sastavni dio set liste. Billboardov #1 album, sjajan „…Like Clockwork“ iz 2013. bio je prvi za veliki indie label Matador, a uslijedila su još dva, „Villains“ i aktualni, hvaljeni, „In Times New Roman…“ koji je nominiran za dva Grammyja.

Mada će zagrebački koncert biti koncertna promocija posljednjeg izdanja, kičma Queens Of The Stone Age koncerata i dalje čine pjesme upisane u rock knjige kao najbolji autorski radovi posljednjih 20 i nešto sezona, kao što su “No One Knows”, “Go With The Flow”, “Little Sister,” “My God is the Sun”, “Feel Good Hit Of The Summer”, “First It Giveth” ili “Make It Wit Chu”.

Redovito hvaljeni kao ponajbolji koncertni bend današnjice QOTSA će višestruko obogatiti koncertnu ponudu stadiona Šalata na koji su svoj dolazak sljedećeg ljeta već potvrdila velika imena, kao što su Khruangbin (16.7.), Corey Taylor (6.6.) ili Brkovi (7.9.)

Kupiti se mogu na prodajnim mjestima i online na Eventimu, dok će hard copy ulaznice biti dostupne u Dirty Old Shopu, Rockmarku i Dallas Music Shopu Rijeka.