Slavonci iz Žute dunje u pohodu na estradu: Zbog tužbe su dobili pjesmu čuvenog hitmejkera...

Sviramo tamburaške instrumente, ali nismo tamburaši. Pravi smo bend koji svira sve - od tradicionalne i slavonske glazbe, popa i rocka do narodne glazbe, a nakon šest godina nastupa spremni smo predstaviti se našom pjesmom, ističe sedam mladića iz Nove Gradiške okupljenih u bend Žute dunje. Upravo su objavili singl "Ja sam momak staroga kova" za koji su snimili i spot u jednoj slavonskoj diskoteci. No, put do prve autorske pjesme nije bio uobičajen jer sve je krenulo - opomenom pred tužbu!

Foto: Neja Markicevic / CROPIX

- Volimo prepjevati pjesme koje su nam srcu drage i objaviti ih na našem YouTube kanalu. Ranije smo bili snimili obrade hitova Zdravka Čolića i grupe Dalmatino. Bila nam se posebno svidjela pjesma "Med i slatko grožđe" koju izvodi Nikola Rokvić pa smo i nju prepjevali i objavili. Uskoro nam se javio Dragiša Baša, autor i skladatelj pjesme, jer smo je postavili na YouTube bez dopuštenja. Brzo smo s njim riješili tu pravnu situaciju, no njemu se jako svidjelo kako zvučimo i predložio je da nam napravi pjesmu. Od nekoliko ponuđenih, "Ja sam momak starog kova" najviše se svidjela svima, govori Filip Radić, koji u bendu svira brač i električnu gitaru. Uz njega tu su i Matija Petrić Mrga, glavni vokalist koji svira brač, harmonikaš i klavijaturist Bruno Mršić, Filip Bakunić koji svira primu, bubnjar Marco Fijačko, Mario Peterman na bas gitari te Marko Kučinić koji svira kontru.

Pjesmu su snimili kod Aleksandra Sofronijevića, čuvenog srpskog harmonikaša i glazbenog producenta koji ima vlastiti orkestar i koji je nastupao s najvećim zvijezdama regije poput Željka Joksimovića, Marije Šerifović, Lepe Brene, Zdravka Čolića...

- Osim zbog iznimnog talenta, Acu smo kontaktirali da nam napravi aranžman i zato što smo znali da je njegov tim radio Severini neke pjesme. Htjeli smo da naš singl bude narodnog štiha, ali da ne poprimi zvuk turbo folka. Želimo promovirati narodnu glazbu u Hrvatskoj. Iako svi nešto bježe od toga, gdje god dođemo svirati najviše se traži upravo narodno, govori pjevač Matija Petrić Mrga koji kaže da je pjesma pogodila točno njihov karakter.

- Mi smo doista momci staroga kova. Ne ganjamo trap glazbu nego tradicionalnu. A osim toga, kao što kaže stih pjesme, "kada imam, piju svi". Takvi smo i mi, složni su šarmantni Slavonci iz benda Žute dunje. Nastali su još 2010. godine, pet momaka tada se okupilo u tamburaški sastav. Tijekom godina puno se toga mijenjalo, od članova benda do uvođenja bubnjara i harmonikaša kao dodatne snage ostalim glazbenicima. U današnjoj postavi djeluju već šest godina, a na jednom festivalu u samo nekoliko minuta morali su promijeniti i - ime.

- Došli smo na nastup i čekali red za odlazak na pozornicu. Prije nas izašli su dečki koji su se predstavili kao Skitnice, a tada je to bilo i naše ime. Shvatili smo da moramo u trenutku smisliti novi naziv benda i u toj brzini naš frontmen Mrga predložio je Žute dunje i tako smo ostali do danas, govori Filip Radić.

Foto: Neja Markicevic / CROPIX

Prosječno odrade 40 vjenčanja godišnje, ne računajući ostale svirke, a prema trenutnom stanju odrađenih i rezerviranih termina ove će godine nastupati na čak 47 svadbi. Četvrtak, petak, subota, dan za danom, nije važno, iako momci uz glazbenu karijeru imaju i svakodnevne poslove. Matija radi u trgovini građevinskog materijala, Filip Radić se nakon fakulteta bacio na grafički dizajn, Bruno je profesor u glazbenoj školi, Filip Bakunić radi u tvornici alata, Mario je medicinski tehničar u domu zdravlja, Marco je poštar, a najmlađi član Marko završava glazbenu akademiju u Osijeku.

- Svi puno radimo pa se dogodi da tjedan proleti a da se ne vidimo i ne čujemo, kažu momci kojima nikakvo odricanje nije problem jer glazbu vole, nastupe obožavaju, a publika odlično reagira na njih. Usmenom predajom u Slavoniji brzo se pronio glas o bendu koji u rukama ima tamburice, ali pjeva sve - od tamburaške glazbe, zabavnih hitova Severine, Jelene Rozge, Dalmatina, Doris Dragović i Olivera Dragojevića, preko rokerskih evergreena Bijelog dugmeta, Jure Stublića, Parnog valjka, Prljavog kazališta do naposljetku narodne glazbe koja im, ističu, najviše leži. Posljednje dvije godine pozivaju ih turističke zajednice da nastupaju i na gradskim manifestacijama, tako su prošlog Božića bili predgrupa Dalmatinu u Požegi.

Spremni su za novu fazu karijere i planiraju i dalje stvarati autorske pjesme, a kakav je odnos među članovima benda?

Foto: Neja Markicevic / CROPIX

- Svi smo se poznavali od prije, ne živimo u velegradu. Našli smo se u zajedničkoj ozbiljnoj želji da sviramo, da pjevamo. Smatram da doista dobro funkcioniramo s obzirom na to da nas je sedam. Naravno da može biti kaotično kod dogovaranja detalja oko pjesme ili snimanja spota, ali sve se uvijek uspijemo dogovoriti. Najvažnije je da smo glazbeno usklađeni. A jako se dobro karakterno nadopunjujemo jer smo posve različiti. Primjerice, naš glavni vokal Mrga najzatvoreniji je tip kojeg možete zamisliti, ali kad zapjeva, a ima nevjerojatno velik raspon glasa, svi utihnu i on zadobije pažnju svih prisutnih, ističe Filip Radić koji prenosi i najvažniji cilj i san benda:

- Želimo izbrisati granice, ne pravimo podjele i razlike, važna nam je poruka svake pjesme, kako onih koje prepjevamo tako i naših budućih autorskih skladbi. Mladi smo i volimo taj tradicionalan narodni zvuk kojeg na glazbenoj sceni nedostaje i vjerujemo da na estradi ima mjesta i za nas.

Najčitaniji članci