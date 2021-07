Još od prvog njenog pojavljivanja u javnosti, svi su sumnjali da grudi influencerice Claudije Rivier (25) nisu prirodne. Ona je pokušala objasniti da nije oduvijek imala bujne grudi, nego je za sve kriv višak kilograma koji odlazi upravo tamo.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Kao mlađa definitivno nisam imala ovako bujne grudi, zapravo nisam mogla ni sanjati da ću danas bit poznata zbog njih. Ljudi često preispituju moju prirodnost s obzirom na građu tijela, nije im jasno zašto u nekim dijelovima tijela ne dobivam kilograme, dobivam, samo u manjim količinama, a zasluge za to svakako idu građi tijela - ispričala je prije nekoliko mjeseci.

Krajem lipnja, nakon što je grudi ukrasila kockicama kao podršku 'Vatrenima' odlučila je otići na rengensko snimanje kako bi svima dokazala pravu istinu. Njenu istinu.

- Odlučila sam vam snimiti zanimljivi i edukativni video, malo drugačiji nego inače, koji vjerujem svi dugo očekujete. A to je jesu li moje grudi prirodne ili nisu. Danas ćemo to zaista i doznati od jednog uglednog liječnika doktora Ivana Drinkovića koji će napraviti ultrazvuk mojih grudi - ispričala je u video zapisu Claudia.

- Sve to u svrhu razotkrivanja gorke istine jesu li moje grudi prirodne ili nisu, odnosno jesu li uvećane jednom od metoda povećavanja grudi - dodaje.

U nastavku, influenserica je vješto objasnila razliku između uvećanja grudi silikonom te lipo transferom. Isto to je kasnije i sam doktor ponovio.

Ugodno smještena u doktorovoj ordinaciji Claudija se prepustila rješavanju misterija.

- Kao što vidite, radi se o zdravim i normalnim dojkama, u kojima nema nikakvog silikona niti lipotransfera. Dojke su uredne i zdrave, imaju vezno tkivo i mast te nema nikakvih uvećanja. I sve je prirodno 'kao od majke rođeno' - otkrio je doktor prilikom pregleda.

U nastavku on pojašnjava da bi se eventualni silikon vidio, ali kako ga nema, nalaz je posve uredan. I što je najbitnije za sve skeptike, bez ikakvog liječničkog zahvata ili zahvata u smislu povećanja.

- Silikonski umetci imaju svoje nedostatke, može doći do komplikacija, od pucanja silikona do razvijanja limfoma. A s lipo transferom ne mogu se postići tako dobri rezultati kao sa silikonom, on je više za kozmetiku dojke - pojašnjava i dodaje:

- Onaj tko nema iskustva, teško može prepoznati jesu li dojke povećane ili ne. Mi koji se bavimo dojkom odmah vidimo je li ona povećana ili ne. Takve dojke su nešto tvrđe, vidi se rez, operiranu dojku stručnjak prepozna, a s ultrazvukom se sve vidi idealno kao i mjesto reza - završava doktor.