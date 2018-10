Slijepa Hrvatica u njemačkom The Voiceu podigla žiri na noge

Hrvatica koja živi u Švicarskoj, Bernarda Brunović (25), nastupom je u nedjelju navečer ostavila bez daha gledatelje i žiri njemačke inačice showa 'The Voice'. Slijepa od rođenja, Bernarda je izvedbom pjesme 'I Heard It Through The Grapevine' pjevača Marvina Gayea podigla na noge publiku i žiri te zaradila prolaz u daljnje natjecanje. Kada su joj rekli da je dobila četiri 'da', rasplakala se i vrisnula od sreće. Mediji je nazivaju i hrvatskom Adele.

- Imam preko 30 operacija iza sebe, a nijedna mi nije pomogla. Izgubila sam i lijevo oko pa sad imam staklenu protezu. Kad mi je bilo 15 godina rekla sam da mi je dosta bolnica, lijekova i narkoza - rekla je Bernarda. Kantautorica duhovne glazbe rođena je u Zagrebu, ali odmalena živi u Švicarskoj. Govori pet jezika: engleski, njemački, talijanski, francuski, hrvatski i ponešto španjolskog.

Foto: screnshoot

Sama piše tekstove i glazbu za svoje pjesme koje svjedoče o njezinoj vjeri u Boga i duhovnim iskustvima, a do sada ih je napisala preko 250. Najveći uzori su joj Cliff Richard, Albertina Walker, Edwin Hawkins, Aretha Franklin, Mariah Carey i Janis Joplin.

Foto: screnshoot

- Želim pokazati publici i svima da je sve moguće. Da nikad ne treba odustati i da čovjek treba zgrabiti sve što mu život pruža i učiniti od toga što može - rekla je Bernarda. Dodala je kako se nada da će jednoga dana progledati.

Foto: Schreenshot

Nekolicina gledatelja sjeća se Bernarde iz 2011. kada je nastupala na švicarskom izboru za pjesmu Eurovizije. Njezina pjesma 'Confidence' osvojila je drugo mjesto. Na Festivalu dalmatinske šansone u Šibeniku, pobijedila je dva puta s pjesmama 'Olujna noć' 2014. i 'Gdje da nađem mir' 2016.

