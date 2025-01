SENZACIONALNO! Hrvatski film 'Čovjek koji nije mogao šutjeti' službeno nominiran za Oscara!

'Čovjek koji nije mogao šutjeti', film redatelja Nebojše Slijepčevića, nominiran je za prestižnu nagradu Oscar, Američke akademije filmske umjetnosti i znanosti!

Trinaestominutna priča o putnicima u putničkom vlaku na liniji Beograd - Bar, koju zaustavljaju paravojne snage u akciji etničkog čišćenja, osvojila je do sada brojne nagrade među kojima je i 'europski Oscar', a Hrvatskoj je donio i prvu Zlatnu palmu u Cannesu.

- Presretan sam što smo dobili nominaciju, no malo mi je to još uvijek nepojmljivo. Vjerojatno ću do kraja shvatiti što smo napravili tek kad spakiramo kofere za Los Angeles. U cijeloj ovoj dugoj oskarovskoj kampanji puno mi je značila iznimna podrška cijele filmske zajednice. Zato posebno želim zahvaliti svim našim filmašima koji su zdušno navijali za nas, koji su pričali o našem filmu, dijelili na društvenim mrežama inserte iz filma i pozivali glasače AMPAS-a na naše projekcije - izjavio je povodom objave nominacije Nebojša Slijepčević.

Sredinom prosinca se našao na listi od 15 kratkometražnih igranih naslova iz cijeloga svijeta koji su bili u utrci za nominaciju za prestižnu nagradu Oscar.

Foto: promo

- Nisam pod šokom, ali sam sretan jer je upravo naš film ušao u uži izbor za Oscara, od njih ukupno 180 - ispričao nam je tada Slijepčević te dodao kako je divan osjećaj dobiti takvo priznanje.

Sretan je tada bio i glumac Goran Bogdan koji je kratko rekao da se nada najboljem.

Iako su se nominacije za ovu nagradu trebale znati još prošlog tjedna, zbog razornih požara koji su harali Los Angelesom, one su nekoliko puta odgođene. Svečanost dodjele nagrade Oscar održava se 2. ožujka u Los Angelesu.