Slomila aparatić za zube kada je vidjela glumca bez majice

Sophia Robb (18) u kinu je gledala Marvelov superherojski hit 'Black Panther'. U jednoj sceni, njen omiljen glumac Michael B. Jordan (31) skinuo je majicu i pokazao isklesano tijelo, a tinejdžerica je pokušavala ne vrisnuti. Toliko je jako stisnula zube da joj se strgao aparatić za zube kojeg nosi već dvije godine.

What a time to be alive. I’ll tell my future grandkids about @pixyrue (the retainer girl) and end the story with “that’s the power of what a good body like @michaelb4jordan ‘s can do... bust steel.” #iconic pic.twitter.com/mOIydPo15m