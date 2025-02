Slovenija izabrala predstavnika za Eurosong: Poslušajte pjesmu

Slovenija je izabrala svog predstavnika za ovogodišnji Eurosong, koji će se održati u Baselu u Švicarskoj. Pobjednik slovenskog izbora za pjesmu Eurosonga, EMA, je Klemen Slakonja s pjesmom 'How Much Time Do We Have Left'.

Predstavnik Slovenije poznat je po transformacijama u eurovizijske zvijezde, a stekao je popularnost i kao voditelj čak četiri izdanja EMA-e. Za svoju pjesmu kaže kako je inspirirana izazovnim životnim razdobljem, ali nosi i univerzalnu poruku.

POSLUŠAJTE PJESMU:

Nova pjesma je s njegovog nadolazećeg albuma, koji je snimio u Londonu.

Tko je Klemen Slakonja?

Klemen Slakonja je slovenski glumac, kritičar, voditelj i glazbenik, a poznat je po imitacijama i humorističnim parodijama. Rođen je 3. lipnja 1985. u Brežicama u Sloveniji. Slakonja je publici postao poznat kao voditelj i izvođač u showu 'Znan obraz ima svoj glas', slovenskoj verziji formata 'Tvoje lice zvuči poznato'.

Slavu je stekao zahvaljujući svojim satiričnim glazbenim videima na YouTubeu, uključujući hitove poput Putin, Putout, u kojem imitira Vladimira Putina, i Golden Dump (The Trump Hump), parodiju na Donalda Trumpa.

Njegov rad obilježava oštrouman humor, precizne imitacije i suptilna društvena kritika, što ga svrstava među najistaknutije slovenske zabavljače današnjice.