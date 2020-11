Slovo 'H' na čuvenom znaku Hollywooda krije jezivu tajnu

<p>Prepoznatljivo obilježje Los Angelesa, ali i najpopularnije industrije na svijetu - one filmske, originalno je postavljen na brdo iznad grada 1923. kao reklamu za gradnju na lokalnom području koje je tada započelo. Iako većinu ljudi asocira na zvijezde, glamur i slavu, njegova povijest krije i pokoju mračnu tajnu.</p><p>Iako danas na njemu piše Hollywood, nekoć je pisalo Hollywoodland. Nakon što su investitori platili 21 tisuću dolara na drva i mazge za vuču - znak je postao vidljiv svim stanovnicima Los Angelesa. Izgradnju je financirao poduzetnik H.J. Whitley, danas poznat kao “Otac Hollywooda“. Dakle, danas slavna četvrt Hollywood nastala je poduzetničkim marom tog čovjeka i nalazila se blizu obronaka Santa Monica Mountainsa. Mnogi danas krivo misle da Hollywood znači “sveta šuma”, no engleska riječ za sveto piše se sa samo jednim slovom L (holy). Riječ holly u engleskom jeziku označava grm božikovinu (lat. ilex), poznati božićni ukras.</p><h2>Mračna tajna slova H</h2><p>Kad je glumačka karijera <strong>Peg Entwistle</strong> krenula silaznom putanjom, ona je doslovno umrla pod holivudskim svjetlima. Bilo je to 1932., a njena uloga je upravo bila izbačena iz serijala RKO: 13 žena. U potpunom očaju, došla je do prepoznatljivog holivudskog znaka, koji je tada bio znak Hollywoodlanda. Popela se na 15 metara visoku električarsku ljestvu iza slova H, izgubivši na tom putu cipelu, da bi se potom bacila sa slova na zemlju. Iza sebe je ostavila poruku u kojoj je napisala "žao mi je što sam kukavica. Žao mi je zbog svega. Da sam ovo napravila puno prije, poštedjela bih sebe i druge puno boli". </p><p><strong>Njen se duh i danas navodno ukazuje oko znaka: </strong></p><h2>Znak se gotovo raspao dok ga zvijezde nisu spasile</h2><p>Slova su visoka čak 14 metara, a čitav je natpis dugačak 110 metara. Izvorni natpis je trebao stajati samo 18 mjeseci, no postao je prepoznatljiv u filmskoj industriji, pa je odlučeno da ostane i dalje. Budući da nije bilo predviđeno da traju, slova su počela propadati i nakon 50-tak godina natpis je bio u ruševinama.</p><p>Tada je, 1978., plejboj <strong>Hugh Hefner</strong> odlučio reagirati te je organizirao masovno prikupljanje dobrotvornih sredstava za restauraciju znaka, a primjerice pjevač Alice Cooper odlučio je sam "kupiti" slovo O i obnoviti ga. Ovaj put znak nije napravljen od drveta i uz pomoć mazgi, već s bazom od čelika, dok su slova dopremljena helikopterom. Danas je natpis zaštićen ogradom kako ga posjetitelji ne bi uništili.</p><h2>U blizini je znaka pronađena odrubljena glava</h2><p>Iako je Entwistle bila jedina koja je umrla skočivši sa znaka, njeno tijelo nije jedino koje je pronađeno u njegovoj blizini. Prolaznik koji je onuda šetao psa 2012., ugledao je nešto čudno na svom putu. Ispostavilo se da je pronašao odrubljenu glavu koja je bila zamotana u običnu plastičnu vrećicu iz trgovine. Nakon duge istrage, policija je utvrdila da je žrtva 60-godišnji Hervey Medellin, kojeg je ubio njegov 40-godišnji dečko, nakon što je saznao da Hervey namjerava okončati vezu. Krivac je uhvaćen tek 2014., no nikada nije objasnio zašto je raskomadao njegovo tijelo, kao niti gdje je ostatak. <br/> <br/> </p>