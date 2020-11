Ispri\u010dao je kako je za njim 'ludo' pola estrade.

- Bio sam sa pola estrade, ne\u0107u nikoga imenovati, to je bilo davno. Oni se meni uglavnom javljaju na Instagramu, prilaze mi u klubovima, prepoznaju me. Ja ne \u017eelim tr\u010dati za nekim pjeva\u010dicama, one tr\u010de za mnom - ispri\u010dao je Nikola za srpske medije i dodao kako mu se iste pjeva\u010dice javljaju na Instagramu i dopisuju se s njim.\u00a0No sada ga to vi\u0161e ne zanima.

Keljanovi\u0107 je ina\u010de osniva\u010d stranice 'Nerad tips'. To je kladioni\u010darska organizacija koja se bavi statisti\u010dkim nogometnim predvi\u0111anjem. Nikola tvrdi kako to ta njega nije posao, ve\u0107 zabava kojom zara\u0111uje. Objavljuje fotografije kojima se hvali rasko\u0161nim \u017eivotom.

- Publiku je privukao moj na\u010din \u017eivota, brze vo\u017enje, lake \u017eene i novac. To je san svakog \u010dovjeka. Do novca sam do\u0161ao preko Instagrama, a lake se \u017eene same pojavljuju. Moji su roditelji protiv ovoga \u0161to ja radim, no meni ne smetaju negativni komentari - ispri\u010dao je za Kurir.rs.\u00a0

Keljanovi\u0107 je ina\u010de zavr\u0161io arhitektonsku \u0161kolu, a smatra kako mu fakultetsko obrazovanje nije potrebno. Govori kako ga ljudi po\u0161tuju jer ima novac.\u00a0

- Ako ostanem bez novca, vidjet \u0107u tko \u0107e ostati uz mene. Briga me za povjerenje i prijateljstvo. Mislim da sam dobar \u010dovjek, poma\u017eem onima kojima je potrebna pomo\u0107. Za sebe mislim da sam bolji \u010dovjek no \u0161to to drugi komentiraju - zaklju\u010dio je.\u00a0

