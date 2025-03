Slušaju ga na četiri kontinenta: Saksofonist Igor Geržina dodao još jedan koncert u Zagrebu

Igor Geržina jedan je od rijetkih hrvatskih instrumentalista, koji je osvojio i inozemni eter. Sada je nakon sedam godina, objavio sedmi album 'Love Songbook' s instrumentalnim obradama na saksofonu bezvremenskih ljubavnih hitova. Kako bi se uvjerili da je riječ o nečemu drugačijem, Igor će imati koncertnu promociju na kojoj će izvesti svih 12 skladbi s albuma, a održat će se u srijedu 19. ožujka 2025. u 20.30 sati u Klubu Kazališta Komedija. Također, zbog velikog interesa publike, dodan je još jedan koncert i to 29. ožujka. - Sretan sam što smo u nekoliko dana rasprodali prvi koncert, a kako je publika izvrsno reagirala, dodali smo još jedan. Album smo snimali godinu dana i zadovoljni smo finalnim uratkom. Mislim da je to moj najbolji album. Ipak, ono što moj bend i ja doživljavamo kao nadogradnju je sviranje uživo. Na oba koncerta sa mnom će biti glazbenici koji su svirali na albumu i jedva čekam izvesti ga pred publikom - kaže Geržina.

Glazbom se počeo baviti kao sedmogodišnji dječak svirajući violinu. S 15 godina počeo je svirati saksofon, a diplomirao je klasičnu glazbu na Muzičkoj Akademiji u Zagrebu u klasi prof. Dragana Sremca. Dobitnik je i stipendije Berklee College Of Music iz Bostona gdje je išao na satove poput Songwriting, Music Technology, Music Production & Engineering što je ujedno početak njegovog producentskog djelovanja.

- Glazbenu školu doživljavao sam kao dodatno školovanje. Nisam imao namjeru postati profesionalni glazbenik. Tek s 15 godina, u fazi prelaska s violine na saksofon, shvatio sam da mi je glazba važna u životu. Sviranje saksofona od prvog dana doživio sam kao svoj poziv. U vrijeme školovanja i studiranja vježbao sam 5-6 sati dnevno, vikendima i praznicima, a čak sam na more nosio saksofon i vježbao - prisjetio se Igor.

Lani je imao niz uspješnih koncerata između ostalog i tri izuzetno posjećena nastupa u Klubu Kazališta Komedija. Na svakom je imao posebne goste poput Ivane Kindl, Ervina Baučića i Vande Winter. Također, rasprodao je dva koncerta u Petom Kupeu što samo govori kako je interes publike za njegovim virtuoznim izvedbama velik. To nije čudno jer je Geržina od klasične i popularne glazbe, jazza, soula i funka odsvirao stotine koncerata s ansamblima, od malih sastava do orkestara, klupskih svirki do velikih dvorana te snimio stotine studijskih snimaka s gotovo svim važnijim hrvatskim glazbenicima.

Upravo zbog toga ovaj Zagrepčanin je najnagrađivaniji hrvatski saksofonist. U karijeri dugoj više od 30 godina osvojio je 17 glazbenih nagrada Porin, šest nagrada Status za najboljeg instrumentalista, Crnog mačka kao i Rock&Off. Tako je i ove godine nominiran za Porin u tri kategorije i to kao izvođač za skladbu ‘Se è vero che ci sei (Trag u beskraju)’ za najbolju instrumentalnu izvedbu izvan klasične i jazz glazbe te kao producent na dva albuma HRT-ovih ansambala: ‘Moja Kuba ’za najbolji album jazz glazbe te ‘Lorca, flamenco i tambura ’za najbolji World Music album.

No ono što mu je prioritet je koncertna promocija albuma ‘Love Songbook’, koji je dostupan na svim digitalnim platformama. Kako zvuče Geržinine instrumentalne obrade ljubavnih hitova na saksofonu možete poslušati na još jednom koncertu, koji će se održati u subotu, 29. ožujka u Klubu Kazališta Komedija.