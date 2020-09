Služili domovini: 10 slavnih faca koje su bili na prvoj liniji fronte

Od glumaca do pjevača i pisaca - ovih je deset zvijezda služilo svojoj domovini u ratno doba, a neki od njih i doslovno na bojištima

<p>Kroz povijest brojne su slavne ličnosti dale svoj doprinos domovini služenjem vojske, od glazbenika do glumaca, komičara i pisaca - iako na to nisu bile obavezne.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Slavne ličnosti koje su služile vojsku</strong></p><h3>1. Hugh Hefner</h3><p>Prije nego je postao Playboyeva ikona za koju zna cijeli svijet, Hef je služio vojsku u vrijeme Drugog svjetskog rata, od 1944. do 1946. godine. Vrlo brzo je uočeno da nema neke vještine ratnika, no bio je vrijedan dopisnik, činovnik kao i karikaturist za razna vojna izdanja. Vojsci se pridružio odmah nakon srednje škole, a nakon što je otpušten iz vojske pohađao je razne umjetničke tečajeve i nastavio s crtanjem karikatura.</p><h3>2. Mickey Rooney</h3><p>Slavni američki komičar također je služio u razdoblju od 1944. do 1946., a zbog vojske je napustio i snimanje filma, iako ga prvo nisu primili u vojsku zbog povišenog krvnog tlaka. No, pri njegovom sljedećem pokušaju je primljen. Obučen je u jedinici baratanja kemijskim oružjem, ali je najviše vremena provodio zabavljajući trupe svojim jedinstvenim humorom, uz dodatak standardnih vojnih zadataka diljem Europe, gdje je premješten.ž</p><h3>3. Humphrey Bogart</h3><p>Zgodan frajer s neporecivim zvjezdanim statusom, Bogart je služio u Prvom svjetskom ratu od 1918. do 1919. Upisao se u mornaricu nakon što je odustao od studiranja na Sveučilištu Yale. Većinu je vremena proveo u inozemstvu na brodovima koji su plovili između SAD-a i Europe, prevozeći vojnike i oružje. Iz vojske se vratio kao drugi čovjek - ozbiljniji i ambiciozniji. Časno je otpušten te je ubrzo počeo baviti šoubiznisom.</p><h3>4. Johnny Cash</h3><p>Slavni je country pjevač proveo nekoliko godina u vojsci, a borio se u Korejskom ratu. Bio je i u Njemačkoj, iako ne na crti bojišnice, tamo je radio kao operator u zrakoplovstvu, radeći s Morseovim kodom. Vojna primanja nakon rata omogućila su mu da se neometano posveti glazbenoj karijeri.</p><h3>5. Elvis Presley</h3><p>On je bio jedna od najpoznatijih glazbenih zvijezda u vojsci. U nju je pozvan 1958, a tad je već bio dobrano poznat - netom prije je snimio pjesmu Hound Dog. Svoje vrijeme u vojski je proveo u Texasu i Njemačkoj, a časno je otpušten 1960. 6. Clint Eastwood Iako svi iz njegovih filmova znaju da je Clint opak, brojni ne znaju za njegovu ratnu povijest. Eastwood je u vojsku primljen za vrijeme Korejskog rata, a budući je bio odličan plivač, imenovan je instruktorom plivanja. Iako nije bio iu blizini stvarne akcije, ipak je letio na torpedo bombarderu koji je doživo mehanički kvar pa su morali prisilno sletjeti u vodu.</p><h3>7. Tonny Bennett</h3><p>Slavni je glazbenik primljen u vojsku za vrijeme Drugog svjetskog rata, točnije 1944. Bio je pješak u Europi, a borio se i u Francuskoj i u Njemačkoj. Ipak, pjevač je naknadno izjavio kako nije imao strašnih iskustva od tamo.</p><h3>8. Kurt Vonnegut</h3><p>Iako nije zvijezda koju svi odmah prepoznaju, Kurt je poznati američki spisatelj poznat po kultnom djelu "Klaonica pet". Sudjelovao je u brojnim bitkama Drugog svjetskog rata u Europi, a zarobljen je u Njemačkoj te poslan u zatvor za ratne zarobljenike. Tamo kje iskusio brojne horore, zbog čega je kasnije i imao problema s alkoholom. Za svoju je hrabrost dobio odlikovanje Grimizno srce.</p><h3>9. James Doohan</h3><p>Najpoznatiji po svojoj ulozi Scottyja u Star Treku, James je bio član Kanadske vojne artiljerije tijekom Drugog svjetskog rata. Bio je odličan vojnik, a čak je i vodio trupe u osvajanje Normandije. Nažalost, primio je šest metaka od kojih je 4 bilo u nogu, a život mu je spasila kutija za cigarete koja je zaustavila metak na njegovim prsima.</p><h3>10. Bob Ross</h3><p>Umjetnik i televizijska ikona Bob Ross koji izgledao kao apsolutni pacifist proveo je 20 godina u vojsci, točnije u zračnim snagama. </p><p><br/> </p>