Smetlar na dan: Amar Bukvić dobio 'instrukcije iz metenja'

Hvala kolegi koji mi je dao instrukcije u metenju..😎 Zahvaljući nama dvojici Zagreb je od jutros čišći grad..🎬🎥 #čistoćazagreb #zagrebmorning #shooting #filmmaking #djecasacnna

A post shared by Amar Bukvic (@amar_bukvic) on Sep 19, 2018 at 11:40pm PDT