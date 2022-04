Smiješno je što su mislili da je ispod maske Jadranka Kosor, a Blaće ću se iskupiti zbog laganja

Influencerica i spisateljica Andrea Andrassy (36) ispala je iz showa 'Masked Singer', a do skidanja maske Kiborga nitko je iz žirija nije otkrio. Izvedba 'Bad Guy' Billie Eilish (20) bila joj je najdraža. A je li sama birala masku?

- Inače jako volim tu pjesmu i mislim da odlično paše uz lik Kiborga. Kiborg je odabrao mene. I drago mi je da je, to je bila maska koju sam najviše željela - kaže nam Andrea. Pripreme za nastup nisu bile lake. Pogotovo kad je tajno.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Najzahtjevniji dio pripreme je uvježbavanje pjesama jer se baš ne možeš derati doma, barem ne ako ne želiš da susjedi shvate da si ispod maske. Što se tiče nastupa, vjerujem da je meni bilo malo lakše nego nekim maskiranim kolegama - moj kostim prati liniju tijela pa u svakom trenutku znam koliko sam široka, tako da je Majčici Zemlji ili pak Punjenoj Paprici sigurno malo teže se kretati. Brzo se navikneš biti ispod maske! Ne znam koliko kilograma ima - to se masku ne pita - kaže Andrassy. Detektivi iz showa su vjerovali da je ispod njezine maske Maja Posavec ili Renata Sopek.

- Smješnije mi je bilo kad su rekli da je ispod maske možda Jadranka Kosor! A kad sam čula: ‘Maja Posavec’, prva pomisao mi je bila da ne zaslužujem usporedbu s tako dobrom pjevačicom - ali jako je zabavno gledati ljude kako nagađaju tko je ispod maske. Nikome od mojih prijatelja nisam otkrila da sam u showu. Ali moja prijateljica Marina je odmah posumnjala da sam ja Kiborg jer na isti način dižemo palac. Do prije dva tjedna nisam imala pojma da to radim na neki prepoznatljiv način, ali ona me odmah ‘skužila’. Najteže je bilo sve skrivati od Antonije Blaće, s kojom se čujem svaki dan, a sad sam stajala pored nje na pozornici i istovremeno joj lagala da se još nisam vratila iz Španjolske - kaže Andrea. Dodaje kako nema pojma tko je ispod preostalih maski u showu i kako detektivi nemaju lagani zadatak. Je li joj Uskrs prošao tužnije zbog ispadanja?

- Ništa što u sebi ima francusku salatu ne može biti tužno, a što se showa tiče - bilo bi mi drago da sam se još malo zadržala, ali istovremeno sam jedva čekala vidjeti lice Blaće kad shvati da sam to ja - kaže i otkriva nam planove:

- Kao i Kiborg, ne volim pretjerano detaljno otkrivati sve svoje planove, ali jedan od njih je nova knjiga koja brzo izlazi. I planiram odvesti Antoniju Blaće na ručak da joj se iskupim što sam lagala.

