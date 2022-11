Smith u prvom intervjuu nakon Oscara: 'Bijes je duže vrijeme kolao u meni. To nisam bio ja'

Nagrađivani glumac Will Smith (54) u sklopu turneje na kojoj promovira novi film 'Emancipation', dao je prvi intervju nakon ceremonije Oscara na kojoj je ošamario kolegu komičara i glumca Chrisa Rocka (57).

Will je u ponedjeljak gostovao u novoj epizodi 'The Daily Showa' i razgovarao s voditeljem Trevorom Noahom. Tijekom intervjua glumac je priznao što je izazvalo njegov bijes u noći Oscara kada je udario Rocka. Osim toga, otkrio je da ga je kod kuće dočekao nećak (9) koji ga je upitao: "Ujače Will, zašto si udario tog čovjeka?", piše Daily Mail.

Foto: YouTube

- Ostao je budan kao bi me dočekao. Sjedili smo u kuhinji, on mi je bio u krilu i držao kipić Oscara. Odjednom me pitao "Zašto si udario tog čovjeka, ujače?" - ispričao je Will.

Glumac je zatim uzeo maramicu i pogledao u voditelja i našalio se:

- Joj, pokušavaš me slomiti kao što to Oprah čini.

Foto: YouTube

- To je bio kaos, razumijem. Ne želim previše ulaziti u tu temu kako me ljudi ne bi pogrešno shvatili - dodao je.

Voditelj i Oscarovac zatim u prokomentirali njegov novi film, na što je Noah zaključio da već duže vrijeme nije vidio Willa u javnosti. Glumac se nedugo zatim ponovo počeo 'otvarati o toj temi':

- Užasna večer, koliko god možeš zamisliti. Postoji složena priča iza toga no, na kraju dana istina je da sam se jednostavno izgubio.

Foto: BRIAN SNYDER

- Prolazio sam kroz nešto te noći, iako to ne opravdava moje ponašanje. Bilo je tu puno stvari uključeno. Pretvorio sam se u malog dječaka koji je gledao kako otac tuče majku. Sve je to isplivalo u jednom trenutku no, to ono nije bila osoba koja želim biti. Izgubio sam se. Taj bijes koji je kolao u meni bio je tu već duže vrijeme - ispričao je.

Foto: BRIAN SNYDER

Na kraju, glumac je dodao da ga ubija to što bi njegovo ponašanje na Oscarima moglo negativno utjecati na novi film 'Emancipation', koji će u kinima biti premijerno prikazan 2. prosinca.

