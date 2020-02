Smršavio i oćelavio: Momoa u reklami začudio obožavatelje...

Jason Momoa (40) mišićavi je glumac najpoznatiji po glavnoj ulozi Aquamana u istoimenom filmu.

Poznat po svojoj visini, bujnoj kosi i mišićavom tijelu punom tetovaža, razočarao je brojne fanove s glavnom ulogom u reklami za kompaniju The Rocket Mortgage, koja se prikazala za vrijeme SuperBowla.

Naime, reklama prenosi poruku kako je najugodnije biti kod svoje kuće, a prikazuje Momou kako ulazi u svoju dok ga prate paparazzi.

Kada uđe u kuću, skida čizme i postaje niži, sugerirajući da mu čizme pridonose visini.

Hodajući kroz kuću kako bi došao do kauča, 'skida' svoje mišiće, ruku po ruku, a zatim i abdomen, postajući jako mršav.

Kada sjeda na kauč izgovara poruku firme, te 'skida' svoju kosu postajući ćelav pa zasvira gitaru.

U zadnjem kadru prikazan je sa svojom ženom i glumicom Lisom Bonet, koja mu pomaže da na benču digne šipku bez utega.

Gledatelji su vidno razočarani te su na Twitteru podijelili poruke kako im je reklama ostavila neugodan osjećaj.

Reklame za vrijeme SuperBowla jako su popularne te se oglašivači svake godine potrude napraviti ih što zanimljivjima. SuperBowl prosječno pogleda oko 100 milijuna ljudi.

