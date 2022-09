Snima se film o pop skandalu stoljeća - dvojcu Milli Vanilli

Nakon nekoliko neuspjelih pokušaja, u kinima će se napokon pojaviti igrani film o usponu i skandaloznom padu najevćeih pop zvijezda 80-ih. Leonine Studios i Wiedemann & Berg Film, u koprodukciji sa Sentana Filmom, SevenPictures i Mediawan, produciraju film o poznatom dvojcu Milli Vanilli koji su potkraj 80-ih i početkom 90-ih osvajali svjetske top liste pjesmama ‘”Girl You Know it’s True”, “Girl I’m Gonna Miss You”, “Baby Don’t Forget My Number”...

Njihov prvi album “Girl You Know it’s True” priskrbio im je 1990. nagradu Grammy za najbolje debitantske izvođače, a onda je godinu dana kasnije otkrivena velika prijevara. Ljepuškasti pjevači Fabrice Morvan i Robert Pilatus uopće nisu pjevali, nego su samo otvarali usta, a glasove su ‘posudili’ od profesionalnih pjevača.

Kako se ubrzo saznalo, Morvan i Pilatus nisu na tom albumu otpjevali ni jednu jedinu pjesmu, pa su ušli u povijest glazbe kao jedini pjevači koji su morali vratiti nagradu Grammy, i kao najveća prijevara u glazbenoj industriji.

U filmu koji nosi ime prema njihovom najvećem hitu “Girl You Know it’s True”, Morvana će igrati Elan Ben Ali, a Roberta Pilatusa Tijan Njie. Rob Pilatus upoznao je Fabricea Morvana tijekom plesnog seminara u jednom klubu u Münchenu. Njih su se dvoje zbližili zbog sličnih iskustava odrastanja u europskim gradovima. Morvan je odrastao u Parizu, a Pilatus u Münchenu.

- Nešto je kliknulo među nama, možda je to zato što smo oboje Afroamerikanci odrasli u Europi - govorili su tada, na vrhuncu slave.

Idući put Pilatus i Morvan sreli su se u Münchenu, gdje su pokušali pronaći posao kao prateći pjevači, zatim osnovali vlastitu grupu i snimili album za malu njemačku diskografsku kuću koja je prodala nekoliko tisuća ploča.

- Nismo imali novaca, a htjeli smo postati slavni. Borili smo se tada s neimaštinom - rekao je Pilatus.

A onda je za njih saznao glazbeni producent Frank Farian i pozvao ih u svoj studio u Frankfurtu.

- Bili smo tad samo dva glupa balavca koja su se oduševila ponudom - rekao je jednom Pilatus i prisjetio se da im je Farian odmah pustio demo snimku pjesme “Girl You Know it’s True”.

Farian je u siječnju 1988. potpisao s njima ugovor, a oni su ga oduševljeno potpisali bez čitanja. Obavezali su se godišnje snimiti 10 pjesama, ali Farian nije bio oduševljen njihovim pjevanjem.

- Nisu bili dovoljno kvalitetni - rekao je Farian i angažirao nekoliko pjevača da pjevaju umjesto njih i da budu prateći vokali. Bili su to Charles Shaw, John Davis, Brand Howell, Jodie Rocco i Linda Rocco. Duo je dobio ime i avantura je počela, ali je trajala samo tri godine.

Produkciju filma potpisat će njemački Leonine Studios s producentskim tandemom Maxom Wiedemannom i Quirinom Bergom, koji su 2006. producirali Oscarom, BAFTA i Cesarom nagrađeni film “Život drugih”, njemačkog redatelja Floriana Henckel von Donnersmarcka, o događajima u Istočnom Berlinu uoči pada Berlinskog zida. Film “Girl Youn Know it’s True” režirat će Simon Verhoeven na temelju vlastitog scenarija.

- Ova priča mi je očaravajuća na više razina. Ne samo da govori o spektakularnom usponu dvojice autsajdera koji su u jednom ljetu stigli do zenita showbiznisa, već daje i fascinantan pogled iza kulisa toga iluzornog svijeta slave i njegove ponekad tragične i beskrupulozne makinacije. Mislim da pjevači Rob i Fab nisu zaslužili postati jedini žrtveni jarci ovog skandala. Bilo je iza njih puno pokvarenih igrača - kaže Verhoeven.

Nažalost, to nikad nije do kraja ispričana priča, a najveći tragičar je zasigurno Rob Pilatus koji je 1998. godine pronađen mrtav u hotelskoj sobi u Frankfurtu, uoči izlaska njihovog povratničkog albuma kojim su htjeli dokazati da znaju pjevati. Umro je od predoziranja tabletama za smirenje i alkoholom kad je imao samo 33 godine.

Film se snima na mnogo lokacija - od Münchena i Berlina do Capetowna u Južnoj Africi i Los Angelesa. Prema planovima, trebao bi biti gotov u prosincu ove godine.

