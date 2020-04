Snima se reboot serije 'Saved by the Bell' nakon 30 godina

Serija 'Saved by the Bell', koja je kod nas bila prevedena 'Zvono kao Spas', uskoro se vraća na male ekrane. U školi Bayside opet će se okupiti srednjoškolci, ali i dio one stare ekipe koja je i tada glumila. Scenarij za reboot serije napisala je Tracey Wigfield, a kako će to izgledati objavio je u kratkom traileru Peacock.

Foto: Instagram/screenshot

Mario Lopez (46) i Elizabeth Berkley (47) prije 30 godina glumili su srednjoškolce AC-ja i Jessie, a sada nisu izostavljeni. Dapače, glumit će zaposlenike škole koji će raditi s učenicima iz raznih zajednica pa će se tako i djeca iz siromašnijih dijelova grada moći upisati u njihovu školu.

Foto: Instagram/screenshot

Mario Lopez podijelio je s pratiteljima na društvenim mrežama video o tome kako izgleda set. Elizabeth i on sjedili su za stolom i ispričali kako su upravo snimili promo materijal za seriju i kako su se odlično snašli.

- Kao vremeplov, sve je isto - rekli su, a onda i pozdravili obožavatelje jer su morali ići dalje snimati.

- Jedva čekam ovo gledati. Ipak sam rođen kad se na televiziji počeo prikazivati 'original', a sad imam sve epizode na DVD-u i čuvam ih jer sam dijete 90-ih - komentirao je jedan pratitelj na Instagramu, a drugi je komentirao kako ga je ta vijest šokirala jer je upravo pogledao jednu epizodu serije i saznao da se snima reboot.

- O Bože, ovo mi je najbolji dan u životu - istaknuo je.

POGLEDAJTE VIDEO: