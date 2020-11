'Snimanje je bilo jako napeto, ali Kidman je spremna za šalu'

<p>Nova HBO-ova serija 'Slom' počela se emitirati u listopadu, a u njoj glume <strong>Nicole Kidman</strong> (53), <strong>Donald Sutherland </strong>(85) i <strong>Hugh Grant </strong>(60) koji je u intervjuu za<a href="https://www.vecernji.hr/showbiz/ekskluzivni-intervju-s-hughom-grantom-ja-vodim-prilicno-drugaciji-i-za-mnoge-mozda-nevjerojatan-zivot-1446267"> Večernji list </a>progovorio o projektu, ali i o privatnom životu.</p><p>- Budimo realni, ovo je projekt 's pedigreom'. Počevši od toga da seriju režira Susanne Bier čije filmove osobno obožavam, posebice one danske. Tu je i David E. Kelley koji je kralj američkog televizijskog pisanja, a ne treba posebno spominjati jaku glumačku ekipu koju predvodi Nicole Kidman. Na takvu seriju se pristaje i prije nego što se otvori scenarij, bilo bi to uistinu teško odbiti - rekao je za Večernji list.</p><p>Dodao je kako je ovo za njega bilo izrazito teško snimanje.</p><p>- Moram biti iskren i reći da je i samo snimanje bilo jako napeto. Radnja je takva da su svi likovi na rubu pucanja i važno je održati i tu atmosferu na setu kako bismo bili što uvjerljiviji. Također, cijela ta napetost trajala je jako dugo jer je samo snimanje mog lika dugo trajalo, više nego što sam inače navikao. No cijelo to vrijeme imao sam osjećaj da radimo nešto uistinu kvalitetno te da će to u konačnici biti jako dobra serija. A to je uvijek najbolja motivacija! - ispričao je.</p><p>Ipak, kaže da je u pauzama od snimanja bilo vremena i za druženje.</p><p>- Nicole Kidman je uvijek spremna za šalu, a posebice Donald Sutherland koji je uistinu primjer osobe koja u sebi ima onaj iskreni, dječji humor. Smatram da je to odlično i uistinu sam uživao radeći s njima - otkrio je.</p><p>Rekao je da vodi prilično drukčiji i za mnoge možda nevjerojatan život.</p><p>- Jer gotovo uopće ne gledam televiziju. Jednostavno, kao glumac, ne mogu u filmovima i serijama uživati kao ostali ljudi. Znam kako televizija funkcionira i baš zbog toga ona za mene više ne funkcionira. Koliko god to suludo zvučalo - objasnio je.</p><p>Smatra da se ljudi ne mijenjaju.</p><p>- Barem ne suštinski. Jezuiti su rekli: 'Daj nam dijete prvih sedam godina i možeš poslije toga možeš s njime raditi što želiš', misleći pritom na to da će se dječja osobnost formirati i kasnije se više neće promijeniti. Vidim to i po svojoj djeci, ali i po sebi. Možda će to nekome zvučati čudno, ne tvrdim da sasvim poznajem sebe i da znam tko sam, ali ne, ne mislim da sam se kao osoba previše promijenio u zadnjih 10, 20 pa i 30 godina - zaključio je glumac.</p>