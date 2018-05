Snimio 162 filma, a nije imao novca jer su ga prijatelji varali

Ideja je da filmovi pružaju najjeftiniju i najpristupačniju zabavu u svijetu. No s vremenom smo sami sebe odgovorili od toga da budemo najekonomičniji, ispričao je pokojni John Wayne 1969. u intervjuu s filmskim kritičarem Rogerom Ebertom. Glumac je snimio 162 filma tijekom karijere i smatra se jednom od najvećih holivudskih zvijezda.

Foto: AFP/Pixsell

Rodio se 26. svibnja 1907. u američkom gradu Winterset kao Marion Robert Morrison, a šef filmske kompanije Fox Winifeld Sheehan i Raoul Wlash, redatelj glumčevog prvog velikog filma 'The Big Trail' iz 1930. su odlučili kako će mu profesionalno ime biti John Wayne.

Foto: IMDB John Wayne u filmu

'Big Trail' je bio prvi film s velikim budžetom koji je prelazio tadašnjih dva milijuna dolara i o njemu se govorilo kao o spektaklu razdoblja u kojem se počelo snimati sa zvukom. Nakon tog uspjeha Wayne je utjelovio truplo u 'The Deceiver' te je bio dio filmskog serijala 'Tri mušketira' u kojem je imao glavnu ulogu. Počeo je glumiti u vesternima s malim budžetima i komercijalnom vrijednosti umjesto umjetničke što mu je otežalo kasnije proboj u karijeri.

Foto: IMDB Wayne u filmu

Naime, redatelj John Ford je u vesternu 'Stagecoach' htio Waynea za glavnu ulogu, ali je teško skupljao novac za snimanje. Ipak, uspio se dogovoriti s nezavisnim producentom Walterom Wagerom što je rezultiralo velikim uspjehom. Film je dobio pozitivne ocjene kritičara i ostvario veliku zaradu, a Wayne je postao velika filmska zvijezda. Njegova kolegica Louise Platt je komentirala kako glumac može biti superzvijezda jer utjelovljuje 'svakog muškarca'.

Foto: WIkipedia Glumac s kolegicom Lucille Ball u filmu

Potom je uslijedio Drugi svjetski rat, a Wayne je patio jer mu zbog navršenih 34 godine i njegovog statusa glumca s A-liste nisu dopustili da služi vojsci. Postao je dio organizacije USO koja je zabavljala svojim programima vojnike i njihove obitelji tijekom rata te je išao u turneju po američkim bazama i bolnicama na Južnom Pacifiku.

Foto: AFP/Pixsell

- To je bio najbolniji dio njegovog života. Postao je super-patriot pokušavajući se iskupiti ostatak života za to što je ostao doma i nije bio u vojsci - ispričala je svojedobno Wayneova supruga, peruanska glumica Pilar Pallete (89) kojom se oženio 1954.

Foto: WIkipedia John i Pilar

Glumac je snimio prvi film u boji 1941., a bila je riječ o drami 'Shepherd of the Hills'. Nekoliko godina kasnije odbio je ulogu u kriminalističkom filmu 'All the King's Men' jer je smatrao kako je njegov scenarij protuamerički. Odbivši taj angažman je 'izgubio' filmsku nagradu Oscar koju je 1949. osvojio Broderick Crawford spremno ga zamijenivši.

Wayne je odbijao snimati s filmskom kompanijom Columbia Pictures zbog čelnog čovjeka Harryja Cohna. Glumcu se Cohn zamjerio svojim ružnim ponašanjem još dok je igrao američki nogomet na sveučilištu, a sportsku karijeru je morao prekinuti zbog ozljede kostiju na surfanju. Tako je ostao bez školarine i stipendije te se počeo baviti glumom.

Foto: WIkipedia Wayne u vesternu mjuziklu

Jedna od najpopularnijih Wayneovih uloga je u filmu katastrofe 'The High and the Mighty' u kojem je utjelovio kopilota heroja za koju je dobio veliko priznanje kritičara i publike. Pilota je također tumačio u filmovima 'Flying Tigers', 'Flying Leathernecks', 'Island in the Sky' i 'The Wings of Eagles'.

Wayne je najviše snimao s Johnom Fordom koji ga je proslavio u dvadesetak filmova uključujući 'She Wore a Yellow Ribbon', 'The Quiet Man' i 'The Man Whot Liberty Valance'. Osvojio je 1969. osvojio Oscara za vestern 'True Grit', a osim što se bavio glumom pojavljivao se u brojnim radijskim emisijama. Dobio je 1942. i svoju vlastitu avanturističku seriju 'Three Sheets to the Wind' koju je vodio šest mjeseci. Nažalost, ne postoje nikakve snimke tih epizoda u kojima je utjelovio detektiva. Glumac je volio igrati šah u slobodno vrijeme i bio je jako dobar u njemu.

Foto: WIkipedia Wayne u sportskoj drami

Wayne se ženio tri puta, a prva supruga mu je bila Josephine Alicia Saenz (95) s kojom je dobio sinove, producenta Michaela i glumca Patricka (79) te kćeri Mary Antoniju Wayne LeCava i glumicu Melindu Wayne Munoz (78). Michael je preminuo zbog komplikacija sa srcem koje mu je uzrokovala bolest lupus 2003. dok za Mery koja je umrla 2000. od raka pluća.

Foto: IMDB Wayne kao američki maršal Reuben

Wayne se 1946. oženio meksičkom glumicom Esperanzom Baur Diaz, a njihov je brak završio osam godina kasnije. Esperanza je bila ljubomorna što je glumac toliko posvećen svojoj karijeri i četvoro djece koje je dobio u prošlom braku.

- Naš odnos je bio kao kad treseš dvije nepredvidljive, opasne kemikalije u staklenci - rekao je svojedobno Wayne. Esperanza je optužila muža da ima aferu s glumicom Gail Russell s kojom je tumačio glavnu ulogu u vesternu 'Angel and the Badman' što je on porekao. Waynea je supruga također optužila za nasilje pod utjecajem alkohola, emocionalnu okrutnost i jako udaranje.

Foto: Wikipedia Wayne i supruga Esperanza

Glumac je sve opovrgnuo je i objasnio kako je Esperanza 'pijana partijanerica' koja bi često padala i onda odlučila njega optužiti za ozljede. Wayne je tvrdio kako ga je supruga varala s biznismenom i vlasnikom hotela Conradom Nicholsonom Hiltonom Jr. Supružnici su se razveli 1954., a Esperanza je preminula sedam godine kasnije od srčanog udara u 36. godini života.

Wayne je bio u vezi s kolegicama Marlene Dietrich i Merle Oberon, a ponovno se oženio 1954. s Pilar. Supružnici su dobili kćeri Aissu (62) i Marisu (52) te sina, glumca Johna Ethana (56). Pilar je odlučila odreći se glumačke karijere kako bi se posvetila ulozi majke i supruge te je često s Wayneom putovala na lokacije gdje se snimao filmove.

Foto: WIkipedia Glumac u filmu

Par je 1973. počeo živjeti odvojeno, a glumac je ušao u vezu sa svojom bivšom tajnicom Pat Stacy. Ona je nakon njegove smrti od raka trbuha 1979. objavila biografiju svog života s Wayneom pod nazivom 'Duke: Ljubavna priča'. Naime, Wayne je dobio nadimak Duke još dvadesetih godina zbog svog psa, terijera Dukea kojeg je svugdje vodio sa sobom. Pokojni redatelj Sam O'Steen je u svojim memoarima pisao o glumčevim problemima s alkoholom i rekao da su on i drugi kolege znali da Wayne mora snimati scene prije podnevna jer je poslijepodne već bio 'ozbiljno pijan'.

Prema njegovim riječima, glumac je pušio i šest kutija cigareta na dan od mladosti, a 1964. su mu dijagnosticirali rak pluća. Na operaciji su mu uklonili lijevo plućno krilo i četiri rebra te je Wayne odlučio javno progovoriti o svojoj bolesti, iako su mu suradnici rekli da to ne čini.

Foto: WIkipedia

Pisac Scott Eyman (67) u biografiji 'John Wayne: Život i legenda' tvrdi kako se glumac oduvijek borio kako bi dobio poštovanje koje je mislio da zaslužuje. Također smatrao je da ga se prisiljava da radi karijere skriva svoju osjećajnost i umjetničke težnje. Radio je skoro do svoje smrti jer je istinski volio glumu, no nikada nije bio financijski osiguran jer su ga prijatelji prevarili u brojnim poslovnim pothvatima. Borio se i pokušavajući biti poput Johna Wayne kako ga je publika doživljavala.

Foto: WIkipedia Wayne s pokojnim američkim predsjednikom Richardom Nixonom kojeg je podržavao na predsjedničkim izborima 1960.

- Sigurno baš kao pakao ovo je moja prva pristojna uloga u 20 godina i moja prva prilika da odigram neku ulogu umjesto Johna Waynea - istaknuo je glumac u intervjuu s Ebertom govorivši o liku Roostera Cogburna u filmu 'True Grit'.

- Mnogo mi se stvari sviđa u njemu. Ponajprije dijalog koji je tako autentična stvar - objasnio je. Pred smrt se žalio da su filmsku industriju preuzeli biznismeni i bankari te uveli 'prljavštinu' u filmove.

- Filmovi su prestali biti američka navika jer sada roditelji moraju djecu paziti od pornografije. To je kao kao kad su striptizete preuzele burlesku - ispričao je Wayne. Dodao je kako je konj najbolje vozilo u akcijskim filmovima i kako nije problem s njime snimati.