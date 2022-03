Snježana Banović: 'Trebala sam pobjeći sa Štulićem, imala sam kartu, no prespavala sam...'

Redateljica, kritičarka i teatrologinja Snježana Banović (58) uskoro će objaviti knjigu o sjaju i sumraku Zagreba 80-ih pa se povodom toga prisjetila nekih incidenata, ali i lijepih trenutaka iz mladosti.

- Knjiga će izaći točno 40 godina otkako me pustila 'brija' za 80-ima, vremenu kada sam kao srednjoškolka slušala rock'n' roll i visila na Tabacco roadu, kako se nazivao potez od Malog i Velikog Kavkaza, preko Zvečke, do Blata. Bili smo znatiželjni klinci pa smo upravo tamo lako upoznali sve aktere te scene.... - započela je Snježana u intervjuu za Večernji list.

Svijet novinarstva otkrila je vrlo rano. U Centru za kulturu njezino je usmjerenje bilo za novinskog izvjestitelja.

- Profesori su mi bili Dalibor Foretić i Slavenka Drakulić, najvažnija osoba moje rane formativne faze. Prije no što je otišla u Start, dovela me u redakciju Poleta. U toj sam fazi u zgradi CK upoznala i Stipu Šuvara koji je bio čista suprotnost od svog rigidnog imidža, jako srdačan, drag i nadasve obrazovan čovjek, razgovarali smo dugo o Peteru Brooku - izjavila je Banović za Večernjak.

Zanimljivi i njoj dragi ljudi, kaže, ulazili su u svako doba u redakciju.

- Zoran Franičević, moj najdraži glavni urednik, Zlatko Klanac, Mirjana Kasapović, Denis Kuljiš, Nino Pavić, Goran Gajić, Zoran Pezo… čak i kad su otišli iz Poleta u druge redakcije, ondje su se vraćali. Svatko je u redakciji imao i svoj nadimak. Mene su zvali Beauty. - izjavila je Snježana kojoj je tadašnji partner, Branimir Štulić (68) posvetio neke od svojih antologijskih pjesama. Naime, Štulićeva pjesma 'Usne vrele višnje' posvećena je njoj.

- Proveli smo skupa tri godine, on je bio na svom kreativnom vrhuncu, a ja u formativnim godinama i vrlo ambiciozna za školovanje. Trebalo ga je moći izdržati sa 18, Johnny je i tada bio osoba orijentirana uglavnom na sebe, iako je znao biti zabavan, pažljiv i drag, ali i užasno težak. U Nizozemsku je u stvari pobjegao od samoga sebe i to je bila ishitrena odluka. I ja sam trebala s njim, imala sam avionsku kartu, no prespavala sam i predomislila se, a on nije tip koji je znao prespavati svoje odluke - izjavila je.