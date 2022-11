Snježana je za večeru dobila 29 bodova: 'Meso je bilo gnjecavo, a atmosfera me razočarala jako'

U ovotjednoj 'Večeri za 5 na selu' iz Đakova i okolice danas se trebalo kuhati u Đakovu, a domaćin je trebao biti Davor, no kako je on morao odustati - kandidati su išli u Osijek na večeru kod Snježane.

Foto: RTL

Snježana je gostima pripremila predjelo naziva Brzo i ukusno, glavno jelo Svašta nešto i desert Mini fini kolač. Predjelo se svidjelo svima osim Marici, u glavnom jelo bilo je previše mesa, a kolač je najbolje prošao. Za svoju večeru Snježana je osvojila tek 29 bodova i sada je na trećem mjestu.

Domaćica je za aperitiv ponudila liker od višnje, kruškovac i domaću šljivovicu, a svi su komentirali da je malo nervozna.

- Bilo mi je drago što je poslužila kruškovac, to je piće moje mladosti - komentirala je Marica, a i Ivicu je to piće vratilo u prošlost.

- Nakon 25 godina sam ga popio i odmah me smantao, ali dobar je bio - rekao je.

Foto: RTL

Popečke od tikvica domaćica je poslužila uz papriku i hren, a svi su dečki bili ugodno iznenađeni hrenom. Ivici se svidjelo što ga je Snježana pomiješala s vrhnjem, tražio je i repete, a Josip je komentirao:

- Kombinacija s hrenom je top i obećavam da ću je prakticirati i kod kuće.

Maricu predjelo nije oduševilo - nije joj bilo loše, ali nedostajao joj je kruh, a i hren ne koristi često i ne bi ga kombinirala s tikvicama.

Foto: RTL

Razne vrste mesa uz povrće i krumpir domaćica je poslužila za glavno jelo, a svi su komentirali kako je ipak bilo previše svega na tanjuru.

- Pretjerala je - rekao je Ivica, a Marica nastavila:

- To meso nije bilo pečeno do kraja, bilo je malo gnjecavo, meni to nikako nije sjelo. Roštilj je meni svakodnevno jelo i za ovakvu večeru mislim da to nije primjereno.

Foto: RTL

Za kraj večere Snježana je poslužila kolač s jabukama, a Josipu je baš bio dobar. Marica je odmah prigovorila kako nije bio pravilno izrezan, a Ivica je rekao da je to najbolji desert koji je probao u životu.

- Ovo nije bio kolač, ovo je bio desert! Fino lagano, prozračno, punina u ustima… Nije bio suhoparan, ne moraš ga gristi, klizi. Desert je bio desetka! - dodao je.

Igor i Josipu također je bio fin desert, samo bi im bio bolji da je bio mrvicu hladniji.

Foto: RTL

Mladi Hrvoje odsvirao je pjesmu na tamburici, a Ivica je komentirao kako je Snježana trebala pozvati više svirača jer bi atmosfera bila življa. Premda je Ivica za stolom stalno hvalio domaćicu, dao joj je ocjenu osam i rekao:

- Očekivao sam više. Predjelo je bilo mrak, desert fenomenalan, ali glavno jelo me razočaralo, kao i atmosfera.

Osmicu je dao i Igor jer je to bio njegov ukupan dojam večeri, Josip je dao ocjenu sedam zato što su mu prijašnje večere bile malo zahtjevnije, a Marica je dala šesticu i rekla:

- Za mene to nije svečana večera; ono povrće i još nije stavila kruh, meso je bilo slabo pečeno - više sirovo i nije mi se svidjelo.

Foto: RTL

U završnici đakovačkog tjedna kuhat će Igor, a što će pripremiti svojim gostima - ne propustite pogledati u novoj epizodi 'Večere za 5 na selu'.

Najčitaniji članci