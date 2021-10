Poduzetnica i dizajnerica Snježana Schillinger nakon što se udala za supruga Franza početkom rujna, uživa u životu u Austriji. Nakon vjenčanja i egzotičnih putovanja sada ističe da je postala najveći fan Beča.

- Eto što da Vam kažem, nisam nikada planirala živjeti van Hrvatske pa ni pola vremena, dapače odbijala sam i poslovne mogućnosti tog tipa! Život mi je opet pokazao nikada ne reci nikada! - napisala je na društvenoj mreži Snježana, koja se prije braka prezivala Mehun.

- Danas tri godine kasnije, evo me, trčim po svom vrtu kako ga od milja zovem i najveći sam fan Beča/ Vienna, Wien! Možete mi svašta reći, ali nemoj da čujem nešto kontra Austrije! Pitaju me kako Vi to živite?! Ljudi uvijek svašta pitaju i pitaju se! Mi uživamo u trenutku, tu sada - dodala je.

Inače, supružnici su se vjenčali na Kornatima, a na svadbi su bili brojni poznati uzvanici poput Ane Rucner, Nevena Ciganovića, Ecije Ivušić. Par je vjenčanje proslavio krstarenjem na Jadranu.