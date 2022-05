Snježana Schillinger o Grdoviću: 'Heroj je u Dalmaciji, ali ovo nije on, želim mu brz oporavak'

Nakon snimke s koncerta Mladena Grdovića (63), na kojoj je pao na pozornici tijekom nastupa, javila se Snježana Schillinger i poručila da ga se ona uvijek sjeća kao divne osobe te mu je pružila podršku.

- Volim Mladena Grdovića i dalje bez obzira na sve! Divna je osoba bio onakav kakvog ga pamtim, surađivala sam s njim prije otprilike 20 godina spasio je situaciju kada sam radila koncert na starom Hajdukovom igralištu u Splitu! Torcida nije dozvolila od šest izvođača niti jednom pa čak ni ženskim izvođačima na binu da izađu dok on nije predložio da izađe na binu mimo scenarija! Izašao je zagrlio Indiru i zapjevao s njom i poručio “Dečki pustite ljude da pjevaju kakve veze ima tko je od kuda”. Heroj je u cijeloj Dalmaciji, bez obzira na sve i na ovaj sinoćnji događaj jer to više nije on! Želim mu brz oporavak! - ispričala je Snježana.

Podsjećamo, Grdović je, sudeći prema snimci koja se širi društvenim mrežama, izgubio kontrolu nad svojim tijelom. Nakon što je pao na pod, više se nije mogao ustati. Stala je i glazba, a publika je počela negodovati.

Nakon što je uspio uloviti mikrofon opet je počeo pjevati, no po njega su na binu došli zaštitari i odveli ga s pozornice.

