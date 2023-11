Snježana Schillinger priredila je pravi rock show na svojoj reviji: 'Franz mi je najveća podrška'

U petak Snježana Schillinger (52) i Antun Tin Brišar predstavili su novu kolekciju modnog brenda Duchess u Porsche centru u Zagrebu.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Na reviji je nastupio bend Pravila igre koji je zabavio sve uzvanike i priredio pravi rock show, baš onako kako je htjela i sama poduzetnica.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Poduzetnica i dizajnerica je otkrila kako joj je inspiracija za reviju bio spot Billyja Joela 'Uptown Girl', a bend je atmosferu upotpunio s pravim rock pjesmama.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Istaknula je kako je vrlo zadovoljna zbog odrađene revije i pravog showa kojeg je pripremila zajedno s prijateljem Brišarom.

Njezina revija mogla se usporediti s onom Victoria's Secret što se kod nas nema prilike često vidjeti.

- Inspiracija mi je bio spot 'Uptown Girl' i rekla sam ja to moram napraviti, moram napraviti takvu reviju. Znala sam da će to biti nešto skroz drugačije - rekla je Snježana.

Priznala je kako je za ovakvu reviju čekala pravi trenutak jer kaže 'da bi svirao rock bend to mora biti nekakva garaža ili klub', ali uspjela je sve namjestiti kako bi njezina želja oživjela.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Njezina najveća podrška je suprug Franz.

- On je zaživio s onim što ja radim, tako da je i on uživao u tome. Nekad ide sa mnom po materijale u Italiju i uključen je u cijeli proces koji je zaista kaotičan, ali to je showbussiness, to je uvijek kaotično - ispričala je.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Manekenka koja je otvorila modnu pistu je Irina, ona je nosila već jednu njezinu reviju u Karlobagu i zbog njezine izuzetne profesionalnosti i talenta odlučila ju je uzeti i za ovu.

- Sve sam učinila da ju dovedem u Zagreb - rekla je Snježana.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Na reviju su došli ju podržati i brojni prijatelji. Od poznatih lica bio je Jakov Kitarović, suprug bivše predsjednice Republike Hrvatske Kolinde Grabar-Kitarović, nekadašnja Miss Hrvatske Ivana Delač, Borna Kotromanić, pjevačica iz grupe Colonia Ivana Lovrić, Antea Kodžoman, manekenka Maja Cvjetković i drugi.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Među uzvanicima bio je i Neven Ciganović koji je podržao svoju prijateljicu.

- Ona uvijek napravi pravi spektakl. Svidio mi se ovaj rokerski štih od klasične mjuze što inače svira na revijama, i sve je to savršeno prilagodila prostoru i kolekcija se odlično uklopila. Ništa manje nisam očekivao od Snježane - zaključio je Ciganović.