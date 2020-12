-\u00a0Zgro\u017een sam pri\u010dom, naravno, zgro\u017een i bijesan. Tim\u00a0vi\u0161e \u0161to sam vlastito ime i lice u nekoliko navrata stavljao u potporu istome azilu. ALI. Dva su na\u010dina za pomo\u0107 psima u azilima. Prvi, UDOMI ih. Drugi, odi i volontiraj. Da bolji ljudi volontiraju, ovih nekoliko groznih nikad ne bi uspjeli do\u0107i tamo. Ovo \u0161to se doga\u0111a Dumovcu je jezivo\u00a0i nadam se da \u0107e ih sti\u0107i svaka kazna.\u00a0Ogromna kazna, proporcionalna strahoti koja se doga\u0111a, isto tako se nadam da ne\u0107e biti stigmatizirani oni tamo koji se iskreno trude i \u017eive za to da tim psima bude bolje. Odi i UDOMI PSA. NE KUPUJ! Udomi. ISPRAZNI AZILE. Udomi. \u010cipiraj. Steriliziraj. Zaustavi potra\u017enju za stvaranjem novih legla na neko vrijeme tako da nema\u0161 goru\u0107u \u017eelju za psom od 500 ili soma eura dok god se ne isprazne azili. Buba i Mara mi srcu vrijede milijardu bezbroja eura, bez obzira \u0161to se ne mogu pre*eravat kako imam tu i tu vrstu psa. Jednostavno ljudi, ispraznimo azile - pi\u0161e glumac.

<p>Sklonište za napuštene životinje u Dumovcu od jučer se našlo pod salvom kritika nakon što je <a href="https://www.jutarnji.hr/vaumijau/aktualno/jeziv-zivot-pasa-u-azilu-dumovec-danima-leze-u-krvi-i-fekalijama-a-kaznjavaju-ih-miniwashem-15012366" target="_blank">Jutarnji list</a> objavio tekst u kojem su bivši, a i neki sadašnji djelatnici azila iznijeli vrlo teške optužbe na račun ljudi koji vode azil te ih optužili za teško zlostavljanje i zanemarivanje životinja.</p><p>Glumac <strong>Slavko Sobin</strong> svojom objavom je želio senzibilizirati javnost na probleme kroz koje prolaze životinje, a uključile su se i druge javne ličnosti. </p><p>- Zgrožen sam pričom, naravno, zgrožen i bijesan. Tim više što sam vlastito ime i lice u nekoliko navrata stavljao u potporu istome azilu. ALI. Dva su načina za pomoć psima u azilima. Prvi, UDOMI ih. Drugi, odi i volontiraj. Da bolji ljudi volontiraju, ovih nekoliko groznih nikad ne bi uspjeli doći tamo. Ovo što se događa Dumovcu je jezivo i nadam se da će ih stići svaka kazna. Ogromna kazna, proporcionalna strahoti koja se događa, isto tako se nadam da neće biti stigmatizirani oni tamo koji se iskreno trude i žive za to da tim psima bude bolje. Odi i UDOMI PSA. NE KUPUJ! Udomi. ISPRAZNI AZILE. Udomi. Čipiraj. Steriliziraj. Zaustavi potražnju za stvaranjem novih legla na neko vrijeme tako da nemaš goruću želju za psom od 500 ili soma eura dok god se ne isprazne azili. Buba i Mara mi srcu vrijede milijardu bezbroja eura, bez obzira što se ne mogu pre*eravat kako imam tu i tu vrstu psa. Jednostavno ljudi, ispraznimo azile - piše glumac.</p><p>Stilist <strong>Marko Grubnić</strong> ponosi se svojim čistokrvnim psićima, no jednako je neugodno iznenađen vijestima iz Dumovca. Kako je riječ o gradskom azilu, prozvao je na društvenim mrežama i <strong>Milana Bandića</strong>. Gradonačelnik sam, ili vjerojatnije netko u njegovo ime, odgovorio mu je sa službenog profila.</p><p>- Poštovani Marko, slažem se s vama i uistinu su me neugodno iznenadile objavljene informacije o stanju u azilu Dumovec. Zahvaljujem na javljanju, brizi i empatiji koju iskazujete prema životinjama. Osobno ću otići u Dumovec i ispitati utemeljenost objavljenih informacija - poručio mu je Bandić. </p>