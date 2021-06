Nastup kandidata Mr. Cherryja koji stražnjicom razbija orahe postao je viralni hit. No ne zbog natjecatelja, već zbog Sofije Vergare (43) koja mu se pridružila na pozornici.

Sofia je natjecatelja odmah nakon nastupa upitala je li to stvarno teško učiniti s obzirom na lakoću kojom je on to izveo. Na to su joj članovi žirija rekli da bi trebala pokušati sama kako bi se uvjerila.

Nakon što ju je Heidi Klum ohrabrila, Sofia se popela na pozornicu. Cherryjeva asistentica upitala ju je koja joj je strana zadnjice jača.

- Ne znam, nikad nisam razmišljala o tome - odgovorila je Sofia.

Odlučila je pokušati razbiti orah lijevom stranom, no ubrzo je ispustila bolan krik i uzviknula: - Ovo stvarno boli!

Simon se zahihotao, a Sofia je napustila pozornicu trljajući bolno mjesto na stražnjici.

- Žao mi je što sam to predložila - priznala je Heidi, a Sofia je ustvrdila da je orah na taj način nemoguće razbiti.

Video je u samo jednom danu skupio gotovo 100 tisuća pregleda, a u komentarima su brojni oni koji na iskustvu zavide - orahu.

- Ovaj posljednji orah je pobjednik - samo je jedan od brojnih komentara.