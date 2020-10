Sofia Vergara je pozirala gola

Glumica na društvenim mrežama nerijetko objavljuje fotografije s prošlih snimanja. U mladosti je bila predmet žudnje mnogih muškaraca, a ništa se nije promijenilo ni danas

<p>Atraktivna glumica <strong>Sofía Vergara </strong>(48) godinama žari i pali scenom, a nerijetko se prisjeća snimanja od prije nekoliko godina. Najčešće su joj fotografije iz devedesetih godina, a njezini obožavatelji uvijek joj poručuju kako se nimalo nije promijenila i da ne mogu vjerovati kako se bliži pedesetoj.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Vergara objavila fotke iz 90-ih</strong></p><p>Sada se ponovno prisjetila jednog od snimanja kada je pozirala u kadi i to u potpunosti gola. </p><p>- Kako luda fotografija. Tako si predivna - pisali su joj obožavatelji u komentarima. </p><p>Sofia je u mladosti bila predmet žudnje mnogih muškaraca, a ništa se nije promijenilo ni danas. Vitki stas i egzotično latino lice po mnogima je ono što je i danas čini privlačnom.</p><p>Osim fotografije na kojoj je pozirala gola, Vergara je na Instagramu objavila i nekoliko fotografija u badiću. Slične fotografije nerijetko možemo vidjeti na njezinim društvenim mrežama. </p><p>No Vergaru nekad nisu toliko obasipali komentarima. Na početku karijere morala se puno dokazivati. Tada su je svi doživljavali kao 'ispraznu' ljepoticu. No uspjela je u svojim naumima i postala uspješna. </p><p>Osim toga, ovu je glumicu obilježio turbulentan ljubavni život. No dosta joj je veza koje ne vode ničemu.</p><p>- Danas želim drugo od ljubavi, do čega su me doveli želja za uspjehom, cilj da imam svoj novac i napravim nešto od svoje karijere. Nisam željela da u život mog sina i mene uđe bilo koji muškarac, ne dok ne ‘isprobam’ više njih. Sada sam na prekretnici života i sada napokon znam što želim, a u ljubavi nikada ne možeš reći niti znati što će se i kako odigrati, no mislim da sam nakon dugo vremena traženja našla ono što sam tražila i da će to doista biti kao iz bajke o Pepeljugi - rekla je Sofia jednom prilikom.</p>