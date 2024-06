Sofia Vergara pozirala potpuno gola, a strateška mjesta pokrila zrncima kave: 'Božanstvena si'

Sofia Vergara (51) predstavila je svoj novi projekt fotografijom na kojoj pozira potpuno gola. Glumica je iskoristila svoje bujne atribute kako bi promovirala svoj najnoviji projekt, a svojim pratiteljima je objasnila o čemu se i radi. Kolumbijka je ušla u posao s kavom te kreirala vlastiti brend ¡DIOS MÍO!.

Atraktivna glumica pozirala je gola na zrncima kave, a tom fotkom je najavila da na tržište uskoro stiže njezine brend kave naziva ¡DIOS MÍO!.

Inače, Vergara se priključila Nacionalnoj federaciji uzgajivača kave te lansirala tri tipa vrhunske kave koju će prodavati diljem SAD-a. Za strane medije, glumica je otkrila kako je provela nekoliko godina radeći na projektu koji slavi kavu, ali i žene.

Sofia je 'zaradila' brojne komplimente, a istaknula je da se radi o staroj fotki.

- Božanstvena si. Odišeš posebnom energijom - jedan je od komentara na društvenim mrežama.

