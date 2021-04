Upoznavanje kandidata i farmera se nastavilo i u novoj epizodi showa, a Rasema je odlučila ispričati se Mirsadu zašto je čudno reagirala kada ga je ugledala prvi put, oči u oči. Zvonko Rasemi nije znao postaviti ni jedno pitanje kada su ostali nasamo.

- Ti si kao školjka, teško se otvaraš, ali kad se otvoriš nešto najljepše izađe - kazala mu je Rasema.

Pričajući s Dijanom, Zoran je pokušao odgonetnuti može li ona zasjeniti Suzi.

- Ja sam ti sinoć već imao neki odnos sa Suzi - rekao joj je farmer, a Dijana je rekla da ju je to malo razočaralo, no prije toga ga je pohvalila. Kad je na red došla Suzi, Zoran je komentirao da bi je samo grlio i ljubio pa je to na koncu i učinio.

Marijan je popričao sa Radmilom, 'zlatnom djevojkom', a komentirao je kako misli da bi ona voljela da se njih dvoje udruže. Radmila ga je ispitivala o zdravstvenom stanju, a objasnila je da ju je to zanimalo jer bi mu voljela pomoći.

Kad je na red došla Bahra popričati nasamo sa Marijanom, brzo su se sporazumjeli i shvatili da vole iste stvari - voziti se autom u nepoznatom smjeru i negdje sjesti na kavicu.Nakon ugodnog razgovora, zaključila je da je Marijan živahan i zabavan, te mekog srca i dobre duše.

- Mislim da bi bio širokogrudan i dobar - rekla je Bahra. Neven je svoje cure 'izrešetao' ozbiljnim pitanjima o tome koje su im namjere, a 'zlatna djevojka' Samanta bila je prva na redu. Neven je opušteno upoznavanje odlučio iskoristiti za ozbiljan intervju.

- Misliš li imati djecu? - upitao ju je Neven.

- U budućnosti da, ali nećemo odmah praviti djecu!" - smijala se Samanta, a Neven dodao:

- Želim znati odmah u početku, a ne da se ponadam pa poslije dođe do prekida. Bitno mi je da si ozbiljna, zrela, da možeš biti kućanica, imati svoj posao, da imamo zajednički život.

Milena je ostala osupnuta Nevenovim pitanjima o ozbiljnosti i njezinim namjerama o tome kada misli imati djecu pa je napravila pravu dramu i rasplakala se, no Neven je ostao hladne i pribrane glave.

Uslijedio je tulum gdje je Marijana odlučila biti najglasnija pa je uzela mikrofon i zapjevala, a tijekom večeri samo je ona na kraju pjevala što je nekima i zasmetalo.

Dok su neki pjevali, drugi nisu gubili priliku. Samanta i Neven proveli su tako večer izmjenjujući strastvene poljupce, a u jednom trenutku su otišli zajedno s tuluma. Jutro nakon tuluma farmeri su morali odlučiti koga vode sa sobom na imanje, a tko odlazi doma.

- Imam tu za tebe tri vjenčića, a ovaj put umjesto 'ne' govoriš tko ostaje - rekla je Anita Zoranu, a on je prvi vjenčić dao Suzi.

Drugi je vjenčić dao Julijani, a treći Renati. 'Zlatnu djevojku' Dijanu poslao je kući, a onda je objasnio da je odlučila sama otići. No Dijana je otkrila da je svoju sreću odlučila pronaći na Draganovoj farmi ako je želi primiti.

Draganu nije bilo sumnjivo kada je uz Anitu vidio i Dijanu no zatekla ga je kad ga je pitala bi li bilo u redu da dođe na njegovu farmu. 'Pristajem da budete na mojoj farmi i idete sa mnom u Dalmaciju', rekao joj je Dragan te joj dao vjenčić.

Silviji se zahvalio i rekao da je s obzirom na godine bolje da ode kući, a ostala dva vjenčića dobile su Olja i Kristina. No Irena je odlučila iskoristiti priliku i ukrasti Oljin vjenčić te trčati po livadi optužujući Dragana. Govorila je da je ubojica pasa. Za šogoricu Dijanu je rekla da je dobra osoba, ali i da ne zna biti s istim muškarcem više od deset godina.

Rasema je odlučila sa sobom na imanje povesti Zvonka, Josipa i Željana. Mirsad se jako uvrijedio kada mu je Rasema rekla da ne želi da ide s njom te je razočarano otišao. 'Ne znam, možda je za nju Stallone dobar', ljutito je zaključio.

Marijan je na svoje imanje poveo Bahru, Maru i Radmilu, a Hedviku je poslao kući. Neven je bio u nedoumici koga uzeti sa sobom. Na farmu je na kraju poveo Samantu, Marijanu, a kada je htio izgovoriti treće ime, istupila je Milena te si stavila sama svoj vijenac i veo i održala mu bukvicu. Demonstrativno je napustila show. Posljednji vjenčić Neven je dao Vjerani.