Šok u Zagrebu! Svi čekali nastup slavnog DJ-a, a njega nema tu: 'Dogodila se jedna situacija...'

Jedan od poznatijih njemačkih DJ-eva i simbol techno revolucije u Njemačkoj, Sven Väth, trebao je sinoć nastupiti u zagrebačkom klubu Boogaloo u sklopu Future Scopea, no njegov nastup je odjednom odgođen.

Foto: Hannibal Hanschke/DPA

- Nažalost, dogodila se nepredvidiva situacija prilikom Svenovog putovanja tijekom kojeg je zagubljena njegova oprema i ploče. Zbog svega navedenog, Sven nije uspio stići na let za Zagreb te se njegov nastup nažalost odgađa, a organizatori već rade na potvrdi novog termina. Novi datum bit će objavljen uskoro, o čemu ćemo vas naknadno obavijestiti, a sve do sada kupljene ulaznice bit će važeće i za novi datum - piše na stranici Entrija gdje su se mogle kupiti ulaznice za nastup DJ-a.

Na svojoj Facebook stranici oglasio se i zagrebački klub.

- Moramo podijeliti vijest koja nas je upravo šokirala – Sven Väth, nažalost, neće večeras nastupiti u našem klubu. Došlo je do izvanredne situacije – Svenova prtljaga, uključujući ploče, zagubljeni su, a let je otkazan. No, party ide dalje! Svi ostali izvođači s line-upa su tu i atmosfera će biti vrhunska, kao i uvijek - napisali su i dodali novi raspored nastupa.

Partijaneri su mogli uživati od 22 pa sve do 7 sati ujutro. Za one najizdržljivije, after party se održao sve do 9 sati.

Foto: SEBASTIAN GOLLNOW/DPA

Papa Sven, kako ga obožavatelji od milja zovu, predstavio je posve novi zvuk u techno glazbi. Jedan od najpoznatijih aspekata Svenove karijere je i organizacija događaja pod nazivom Cocoon, koji se već dugi niz godina održava u klubu Amnesia na Ibizi.

Ovaj događaj prvi put je održan 1999. godine, a do danas je stekao kultni status jednog od najprestižnijih techno događaja na svijetu.