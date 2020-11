Sokolović o koroni: 'Preko noći mi se promijenila svakodnevica'

<p>Glumac <strong>Zijah Sokolović</strong> (69) pušten je iz bolnice gdje se 15 dana liječio od korona virusa. Istaknuo je da bio na infektivnom odjelu i intenzivnoj njezi i zamolio je sve da nose maske i čuvaju na sebe i bližnje. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Severina imala koronu </strong></p><p>- Za jednu noć promijenila se svakodnevica. Prošao sam infektivnu kliniku, intenzivnu njegu i smješten sam u bolnicu. Tu sam proveo 15 dana. Jučer sam otpušten iz bolnice, trenutačno sam u kućnoj izolaciji - napisao je.</p><p>Zahvalio je liječnicima bolnice 'Dr. Dragiša Mišović' u Beogradu, kao i požrtvovnim i veselim medicinskim sestrama za koje je rekao da su suvremeni robovi današnjice.</p><p>- Sada razmišljam što sam nepovratno izgubio koronom, što sam zagubio, a mogu vratiti i što sve trebam ponovno naći, a da ne zaboravim. Molim vas, nosite maske. Do kazališta, do predstave, do glumca - zaključio je.</p>