Šola se trudio, ali nije uspio: Njegovi aduti idu u eliminator...

Prva skupina obitelji prošla je tri izazova u kojima je svaka ekipa trebala ostvariti najbolji rezultat kako bi osigurali prolazak dalje. Prvi izazov pred kojim su se našli bilo je izazov zvan 'Čvrsta noga', u kojem su nominirani članovi obitelji trebali stajati u čučnju te u takvom položaju ostati što je duže moguće. Za obitelj Jarc u izazov je išao sin Jonatan, za Buze Vanesa, a za obitelj Podobnik mala Tia. Iako se činilo kako će Jarc prvi popustiti, na kraju je prva odustala Vanesa na 4:21 minuti.

Foto: RTL

- Nisam zadovoljna, prva sam pala, nisam to očekivala - priznala je razočarano Vanesa, a Trener Vlado Šola izjavio je kako bi možda više uspjeha imali da je u izazov išao Erik. No bez obzira na to, bio je vrlo ponosan na Vanesin rezultat. Jonatan je izdržao 5:47 minuta, a četrnaestogodišnja Tia ostala je najduže u tom položaju, 6:07 minuta, te time zaslužila maksimalna tri boda za svoju obitelj. Tijina pobjeda bila je i očekivana, s obzirom na to da je vrlo lagana i izdržljiva, što je pokazala i u izazovu 'Čvrsta ruka', gdje je probila rekord sezone.

Foto: RTL

Drugi zadatak bio je nešto teži. U izazovu 'Teška vuča' obitelji su trebale povući traktor s prikolicom na kojoj je velika bala sijena, a sve zajedno težilo je oko 1600 kilograma. Iako se činilo kako Buze dominiraju na poligonu, ostvarili su vrijeme od 2:00 minute, što ipak nije bilo najbolje, jer je obitelj Jarc izazov završila za 1:44, a Podobnik za 1:55 minuta. Time je obitelj Jarc u tom izazovu osvojila 3 boda, Podobnik 2 i Buza ponovno 1 bod. Bez obzira na to, obitelj Buza nije odustala te je svoju snagu pokazala u posljednjem izazovu 'S tornja na toranj', gdje su bili uvjerljivo najbolji i prvi završili izazov.

Foto: RTL

Nakon njih slijedila je obitelj Podobnik i potom obitelj Jarc. Kada su se zbrojili bodovi sva tri izazova, obitelj Podobnik završila je na prvom mjestu s ukupnih 7 bodova, Jarc sa 6 bodova su na drugom mjestu, a obitelj Buza s ukupno 5 bodova je na trećem mjestu te oni odlaze u eliminator. U idućoj epizodi borit će se druga skupina od tri obitelji, a tko će s Buzama završiti u eliminatoru, ne propustite pogledati u utorak u 23 sata na RTL-u!