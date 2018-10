Sonja i hokejaš ljubuju dok se njegova bivša hvali trbuščićem

Fun fact about me: I used to live in Vienna! How many of you know this? Do you know that Vienna has one of the most beautiful Christmas markets in the world? .. And maybe the biggest. My life has completely changed, I live now in Geneva but I always remember Vienna days with a smile on my face. And I can’t wait for this Christmas, because I will get the most beautiful gift 👶🏼 and nothing can beat that! Who of you have visited Vienna around Christmas time? Fun fact über mich: Ich habe mal in Wien gelebt! Wie viele von euch wissen das? Wisst ihr, dass Wien einen der schönsten Weihnachtsmärkte der Welt hat? .. und vielleicht auch der grösste. Mein Leben hat sich komplett verändert, ich lebe jetzt in Genf, aber ich erinnere mich immer an diese Tage mit einem Lächeln auf meinem Gesicht. Und ich kann diesen Weihnachten kaum abwarten, weil ich das schönste Geschenk bekommen werde und nichts kann das übertreffen! Wer von euch hat um die Weihnachtszeit Wien besucht? #vienna #christmas #wien #tb #love #austria #december #outfit #outfitideas

