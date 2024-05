Tko je zaručnik Sonje Kovač? Postali su roditelji, a spojila ih je ljubav prema putovanjima

Influencerica i glumica Sonja Kovač (39) i njezin zaručnik Goran Mandić dobili su kćer. Sretnom viješću pohvalila se ponosna majka u utorak na društvenim mrežama.

- Samo si ti još nedostajala. 10.5.2024. najljepši dan u našim životima, naše maleno čudo - napisala je Kovač uz kćerinu fotografiju na Instagramu.

Foto: Instagram

Sonja je krajem prosinca objavila da je trudna.

- Život nas uči strpljenju i onda najveća nagrada uvijek dolazi u pravo vrijeme - napisala je uz snimku na kojoj drži pozitivan test za trudnoću.

Nakon toga, otkrila je da nosi curicu i od tada je često dijelila kako izgleda njezina trudnoća.

- Plakala sam još tri dana nakon ovoga - napisala je uz video na kojemu otkrivaju spol.

Gorana i Sonju je spojila ljubav prema putovanjima, egzotičnim destinacijama i pokeru, kojim se Mandić profesionalno bavi.

Foto: Instagram

Sa Sonjom Kovač zaručio se 2022. nakon deset godina veze, a kupili su i zajedničku nekretninu u Zagrebu. Goran je pred Sonju kleknuo na Maldivima, a ona je rekla da.

- Ja sam zapravo znala da će se to jednog dana dogoditi. To je sve toliko normalno kada si toliko dugo zajedno i nama je samo bitno da se volimo - poručila je tad za IN Magazin te otkrila da je Goran planirao zaruke čak godinu dana.

- Ukrao mi je jedan prsten iz moje sobe, nije ih više htio uzeti da ne bih skužila, pa ga je nosio u draguljarnice da bude točna veličina. Pa nisam mislila da može tako skrivati stvari od mene - objasnila je.

Foto: Instagram

Što se svadbe tiče, Sonja je poručila i da nije cura koja se drži konvencionalnih pravila.

- To Sonja nije! Poznavajući mene, ja se nadam da će biti za deset godina - rekla je.

Foto: Instagram